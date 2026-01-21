Με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, δεν συναίνεσε η κυβερνητική πλειοψηφία.

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης του πρωθυπουργού για σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα επεξεργαστεί προτάσεις για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Το ΠΑΣΟΚ «με το καλημέρα» ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία και η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δημιουργία ενός Μόνιμου Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Εμείς λέμε "Ναι" στον Διάλογο, αλλά αυτό που φέρει η ΝΔ δεν είναι ο διάλογος που έχει ανάγκη η χώρα. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνουν μόλις σήμερα - επτά χρόνια μετά - μια πρόταση που πιστοποιεί ότι ως σήμερα δεν έκαναν τίποτα για τον πρωτογενή τομέα, ότι δεν είχαν καμία πολιτική για την αγροτική παραγωγή. Ναι στον πραγματικό διάλογο και τις λύσεις - όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος.

Με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, δεν συναίνεσε η κυβερνητική πλειοψηφία, με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και Γ´ Αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση Μπούρα, να αναφέρει πως η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και αφορά μόνο την πρωθυπουργική πρόταση, όπως άλλωστε έχει αποφασίσει και η Διάσκεψη των Προέδρων.