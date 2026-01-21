Θέλω να κουνήσoυμε με κάθε τρόπο τη βελόνα! Θέλω το ΠΑΣΟΚ νικητή στις επόμενες εκλογές είπε ο Παύλος Γερουλάνος.

Σε μία κυριολεκτικά κατάμεστη από Αθηναίους και Αθηναίες κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου CARAVEL έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος.

Εμφανέστατα συγκινημένος από την πρωτόγνωρη για την εποχή παρουσία του κόσμου, ο Παύλος Γερουλάνος αφιέρωσε την εκδήλωση σε κάθε απλό μέλος και φίλο του Κινήματος γιατί «αυτοί είναι η πυξίδα, αυτοί είναι το μέσο, αυτοί είναι η ενέργεια, για να πάμε την Πατρίδα μπροστά. Αυτό είναι πάντα το ΠΑΣΟΚ: από το λαό, με το λαό, για τον λαό! Από τα μέλη και τους φίλους, από την καρδιά του ΠΑΣΟΚ, ξεκινούν όλα. Η ενέργεια, το πάθος, το συναίσθημα χρειαζόμαστε τώρα. Πιο πολύ από ποτέ! Και στον κόσμο. Και στην Ελλάδα. Και στο ΠΑΣΟΚ».

Ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι έχουμε ανάγκη το συναίσθημα πως υπάρχει φως σε έναν κόσμο που πνίγεται στο σκοτάδι: «Σε έναν κόσμο που επιβάλλεται ο νόμος του ισχυρού. Διεθνές δίκαιο; Δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, μας λένε. Και όλο αυτό μας το παρουσιάζουν ως «κανονικότητα» που πρέπει να αποδεχτούμε. Ως «ρεαλισμό», στον οποίο πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι». Κάνοντας ευθεία αναφορά στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης είπε: «Εμείς τους λέμε: Σε λάθος Λαό βρήκατε να το πείτε! Διότι ο Ελληνικός λαός δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι. Έχει μάθει να περπατάει με το κεφάλι ψηλά!». Τόνισε την ανάγκη η χώρα να αποτελεί «φάρο διεθνούς δικαίου», γέφυρα λαών, πολιτισμών, ηπείρων και υπερασπίζεται με κάθε τρόπο, «όχι μόνο το δικά μας δίκαια αλλά και το δίκαιο όλων των Λαών που αναζητούν ειρήνη, δικαιοσύνη, δημοκρατία».

Στη συνέχεια ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε πόσο ανάγκη έχουμε την ελπίδα σε μία εποχή που η δημοκρατία δοκιμάζεται: «Γιατί η πολλή δημοκρατία είναι πολυτέλεια, μας λένε. Και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γιατί; «Γιατί έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί», μας λένε. Οι δήθεν «άριστοι», που νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς». Και απαντώντας πάλι στις αιτιάσεις της Συντήρησης, είπε: «Ε λοιπόν πάλι σε λάθος Λαό, τα λένε. Σε λάθος Παράταξη το λένε. Γιατί αυτός ο Λαός, αυτή η Παράταξη ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αποτελεσματικότητα υπάρχει μόνο με Δημοκρατία. Μόνο με λογοδοσία. Μόνο όταν μοιραζόμαστε ένα όραμα κοινό!»

Υπογράμμισε στη συνέχεια την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ σε θέματα Δημοκρατίας, θεσμικότητας και διαφάνειας, να δείξει από τώρα ότι «εννοούμε αυτά που λέμε και αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη πολιτική. Για αυτό θα επιμένω μέχρι τέλους. Χρειαζόμαστε τώρα «έκρηξη δημοκρατίας» στο ΠΑΣΟΚ! Προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία. Με θέματα δύσκολα που θα κινητοποιήσουν την κοινωνία. Κινητοποίηση όλων των αιρετών, σε κάθε επίπεδο, σε κάθε φορέα, στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και εκλογικές διαδικασίες που ταράζουν συθέμελα το πολιτικό σκηνικό γιατί επιδιώκουν και απογειώνουν τη συμμετοχή. Για να απογειώσει η συμμετοχή το Κίνημα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε στη συνέχεια για το πόσο ανάγκη έχουμε το συναίσθημα και την πίστη ότι τα πράγματα μπορούν και θ’ αλλάξουν προς το καλύτερο. «Ειδικά τώρα που από παντού ακούμε ότι οι ιδεολογίες πέθαναν. Αυτά τα λένε όσοι θέλουν να μείνουν όλα ίδια. Όχι εμείς που αγωνιζόμαστε για Αλλαγή. Διότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά. Ότι εντολή στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι εντολή να υπηρετήσουμε το σύστημα όπως το ξέρουμε σήμερα αλλά εντολή να ανατρέψουμε το σύστημα! Και να απελευθερώσουμε κάθε πολίτη από κάθε βραχνά που του βάζει σήμερα το σύστημα».

Υπογράμμισε τις θεμελιακές διαφορές μεταξύ Προόδου και Συντήρησης σε θέματα λειτουργίας κράτους, ανάπτυξης και παραγωγικού μοντέλου και υπογράμμισε με σαφήνεια: «Οι διαφορές μας με την Συντήρηση είναι τεράστιες. Και ξεκινούν από το πώς βλέπουμε την εξουσία και τον πολίτη. Το βλέπουμε στον κόσμο. Το βλέπουμε στην Ευρώπη. Και το βλέπουμε στην Ελλάδα. Και όπου συνεργάστηκαν η πρόοδος με τη συντήρηση θέριεψαν τα άκρα. Για αυτό το λέω και δεν θα σταματήσω να το λέω. Η συνεργασία με την Συντήρηση δεν είναι μόνο κακή, κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ. Είναι καταστροφική για την Πατρίδα. Και όποιος το σκέφτεται για να γίνει υπουργός, ας το ξεχάσει τώρα. Δεν θα γίνουμε εμείς η αιτία να πάρουν την εξουσία οι φωνές του περιθωρίου».

Απέναντι σε μία κυβέρνηση που κούρασε γιατί συνεχώς διχάζει τον λαό για να επιβιώνει, η δουλειά του ΠΑΣΟΚ είναι να ενώσει το λαό και να αποκαταστήσουμε την πίστη του πολίτη στους θεσμούς, στη Δημοκρατία, στην Πολιτεία. «Γιατί η δική μας δύναμη δεν είναι να βάζουμε τον έναν Έλληνα απέναντι στον άλλον. Η δική μας δύναμη ήταν, είναι και θα είναι να τους ενώσουμε όλους. Να ενώσουμε τον Ελληνικό Λαό απέναντι στα προβλήματα της χώρας!». Και έβαλε μία μία προϋπόθεση: «Να πάμε σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, και να τους πούμε: Αυτά που λέμε τα εννοούμε και αυτά που εννοούμε τα κάνουμε εμείς, πρώτοι πολιτική και πράξη! Σε όλη την Ελλάδα».

Ο Παύλος Γερουλάνος έκλεισε την ομιλία του σε πολύ προσωπικό τόνο, καταχειροκροτούμενος, δίνοντας το ξεκάθαρο στίγμα των πρωτοβουλιών του το επόμενο διάστημα, στρατευμένος για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ: «Αισθάνομαι ότι οφείλω να απαντήσω ένα ερώτημα που αφορά όλους μας, αλλά και μένα: «Και εσύ τι κάνεις;». Θα μπορούσα να αρκεστώ στο «εγώ τα έλεγα». Και να περιμένω. Αλλά ούτε η Πατρίδα ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούν να περιμένουν. Τα άκρα ήδη μεγαλώνουν. Ήδη ετοιμάζονται. Ήδη εργάζονται για να δουν το ΠΑΣΟΚ να φεύγει από την μέση. Για αυτό εγώ δεν θέλω να περιμένω! Θέλω να κουνήσoυμε με κάθε τρόπο τη βελόνα! Θέλω το ΠΑΣΟΚ νικητή στις επόμενες εκλογές! Θέλω να απαλλαγεί η χώρα μου από μία κυβέρνηση που δεν της αξίζει! Για αυτό και πρέπει να ξεκινήσουμε περιοδείες στην Αττική και σε όλη τη χώρα, για να σηκώσουμε κάθε πέτρα, να χτυπήσουμε κάθε πόρτα, να μιλήσουμε σε κάθε στέλεχος που μπορεί και θέλει να μας βοηθήσει στη νίκη. Όχι για να μαζέψω συνέδρους. Αλλά για να δυναμώσω το ΠΑΣΟΚ! Και αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι. Κάθε μέρα, από τώρα μέχρι τις εκλογές!».