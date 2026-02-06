Η ληστεία στην «καρδιά» του Αιγίου αναδεικνύει την έλλειψη αστυνόμευσης στην περιοχή.

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στο κέντρο του Αιγίου τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, όταν ένα αγροτικό όχημα εισέβαλλε σε κοσμηματοπωλείο στη συμβολή της οδού Μητροπόλεως με τον πεζόδρομο Ανδρέα Λόντου.

Η ληστεία καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού καταστήματος.

Σύμφωνα με το patrapress.gr, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένα αγροτικό με τουλάχιστον πέντε επιβαίνοντες προσέγγισε το κατάστημα, χτυπώντας επανειλημμένα τη θωρακισμένη τζαμαρία. Παρά την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι δράστες κατάφεραν τελικά να εισέλθουν και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 30.000 ευρώ. Η παραμονή τους στο κατάστημα περιορίστηκε σε μόλις τρία λεπτά, καθώς χρειάστηκε χρόνος για να παραβιάσουν την τζαμαρία, αφήνοντας ανέπαφα τα δύο χρηματοκιβώτια.

Μετά την κλοπή, οι δράστες εγκατέλειψαν το αγροτικό στο σημείο και διέφυγαν με άλλο αυτοκίνητο, κατευθυνόμενοι προς την Κόρινθο, όπου κατέγραψαν κάμερες τις κινήσεις τους γύρω στις 3:30 π.μ. Διαπιστώθηκε ότι και τα δύο οχήματα είχαν κλαπεί πρόσφατα στην περιοχή του Αιγίου. Το αγροτικό εκλάπη από την Καλλιθέα και το άλλο αυτοκίνητο από τις Εργατικές Κατοικίες Αγίου Αθανασίου.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό οι δράστες να μην είναι από την περιοχή, που συνεργάστηκαν όμως με ντόπιους. Η εγκατάλειψη του αγροτικού στο σημείο θεωρείται από την ΕΛΑΣ ως πιθανό «λάθος» που θα διευκολύνει την ταυτοποίησή τους, με το όχημα να προωθείται για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η υπόθεση αναδεικνύει, σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες, τις ελλείψεις στην αστυνόμευση της περιοχής, με περιορισμένες περιπολίες κατά τις νυχτερινές ώρες, που φαίνεται να διευκολύνουν την τέλεση τέτοιων αδικημάτων στο κέντρο της πόλης.