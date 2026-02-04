Ο 72χρονος που έπεσε θύμα ληστείας υπέκυψε στα τραύματά του μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αιματηρή ληστεία σε βάρος 72χρονου,που έγινε τον Ιούνιο του 2025 στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής.

Το απόγευμα της Τρίτης, 3/2, η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε έναν 21χρονο καθώς εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα, της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου του 2025 ο 21χρονος εισέβαλε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα και χειροδίκησε εις βάρος του προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, ενώ παράλληλα του αφαίρεσε και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τη νοσηλεία του για μεγάλο χρονικό διάστημα κατέληξε.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Ακολούθως, κατά την εξέταση του κατηγορούμενου, προέκυψαν στοιχεία μέσω των οποίων διακριβώθηκε η εμπλοκή του στην τέλεση της ληστείας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 τηλεφωνικές συσκευές. Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία ανέθεσε την υπόθεση σε ανακριτή και εκδόθηκε το ένταλμα με το οποίο ο κατηγορούμενος συνελήφθη. Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με άλλο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες περιπτώσεις ληστειών και κλοπών.