Με τι καιρό θα κάνει ποδαρικό ο Μάης - Πότε θα ανέβει ο υδράργυρος.

Μια «ανάσα» μας χωρίζει από την έλευση της Πρωτομαγιάς με τον καιρό κάθε άλλο παρά να θυμίζει Άνοιξη. Σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται σε πενθήμερη ψυχρή εισβολή με το κρύο να είναι αισθητό τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη (5/5). Ειδικότερα σημειώνει ότι «το πενθημέρο από Παρασκευή έως και Τρίτη (1-5/5) χαρακτηρίζεται από πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες ενώ στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας.

{https://x.com/KolydasT/status/2049868690938589475}

Όπως εξηγεί η Παρασκευή και το Σάββατο διατηρούν το ψυχρότερο σήμα, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές όπως η Τρίπολη, η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη. Από την Κυριακή ξεκινά σταδιακή βελτίωση, ενώ από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη και Τετάρτη η θερμοκρασία παρουσιάζει πιο αισθητή άνοδο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η αύξηση των θερμοκρασιών φαίνεται πιο έντονη σε περιοχές όπως η Λάρισα, η Αθήνα, η Πάτρα και το Ηράκλειο, όπου οι μέγιστες τιμές προς τα μέσα της εβδομάδας προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 22–25°C. Αντίθετα, η Σύρος και γενικότερα τα νησιωτικά τμήματα διατηρούν πιο ήπιες θερμοκρασίες λόγω της θαλάσσιας επίδρασης. Μάλιστα για την Αθήνα σημειώνει ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες την Πρωτομαγιά αναμένεται να είναι λίγο υψηλότερες από αυτές του διαγράμματος, φτάνοντας περίπου τους 15–16°C.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/KolydasT/status/2049798680845169116}