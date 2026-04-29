Το ανοιξιάτικο σκηνικό της Πρωτομαγιάς φέτος θα λείψει με το κρύο να είναι αισθητό και την αστάθεια να επιβάλλει την παρουσία ομπρέλας και μπουφάν για τις μετακινήσεις μας.

Η φετινή Πρωτομαγιά δεν θα θυμίζει σε τίποτα άνοιξη και γιορτή των λουλουδιών υπό συνθήκες καλοκαιρίας καθώς όπως δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα αναμένεται κρύο με «βουτιά» της θερμοκρασίας, αστάθεια με καταιγίδες και μπόρες ενώ δεν θα λείψουν και τοπικές χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο είναι δεδομένο ότι η Πρωτομαγιά φέτος θα κινηθεί σε φθινοπωρινό τουλάχιστον σκηνικό διεκδικώντας τον τίτλο μιας από τις πιο ψυχρές Πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών. Στην πρόγνωσή του στο ιστολόγιο εξηγεί πώς το βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια κινείται νοτιοανατολικά επηρεάζοντας τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς τη χώρα μας θα επηρεάσει από την Πέμπτη (30/4) κυρίως τη βόρεια Ελλάδα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, ενώ φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας. Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν έως 5-6 μποφόρ, ρίχνοντας σταδιακά τη θερμοκρασία. Ανήμερα της Πρωτομαγιάς, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι πολύ ενισχυμένοι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, καθώς και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Όπως σημειώνει ο κ.Ζιακόπουλος βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία (πρωί), τη Θεσσαλία - Β. Σποράδες, την Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το Α. Αιγαίο (πρωί). Το σκηνικό θα παραμείνει άστατο και το σαββατοκύριακο (2-3 Μαΐου), με τους βοριάδες να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Τοπικές βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στα ΒΔ Βαλκάνια, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται νοτιοανατολικά και τις απογευματινές - βραδινές ώρες της Πέμπτης (30/4) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία - Β. Σποράδες και δευτερευόντως τη ΒΔ Ελλάδα. Παράλληλα, από το απόγευμα, στη βόρεια χώρα θα αρχίσουν να επικρατούν βόρειοι άνεμοι με ένταση 5 με 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα τη βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πρωτομαγιά, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα θα είναι οι ισχυροί Β-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φθάσουν οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ, και οι πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία (πρωί), τη Θεσσαλία - Β. Σποράδες, την Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το Α. Αιγαίο (πρωί).

Το Σαββατοκύριακο (2-3/5) θα περάσει με Β-ΒΑ ανέμους ως τα 8 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη) και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια διαμερίσματα της χώρας.