Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη. Άστατος ο καιρός και την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Και σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα παραμείνουμε σε ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο με υψηλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να φθάνει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου για αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ανοιξιάτικες και αύριο, περίπου μέχρι το μεσημέρι, πριν έρθει αυτό το ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια, το οποίο θα μεταφέρει ψυχρότερο αέρα και προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να πέφτει η θερμοκρασία, να ενισχύονται οι βοριάδες και να έχουμε ακόμη και βροχές, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα αλλά και μέσα στο Αιγαίο.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Σήμερα, μόνο αργά το απόγευμα περιμένουμε προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου αλλά και προς τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι στα πελάγη έως και 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και σε κλειστά τμήματα του ηπειρωτικού κορμού, ο υδράργυρος θα φθάσει ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη, σιγά σιγά, θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία από βορρά προς νότο και έτσι Παρασκευή και Σάββατο, δεν θα βλέπουμε θερμοκρασίες πάνω από τους 20 με 22 βαθμούς για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Μία σημαντική πτώση του υδραργύρου, παρ΄όλα αυτά είναι σχεδόν κοντά στα θερμοκρασιακά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική, σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα αργά το απόγευμα στη γύρω ορεινή - ημιορεινή ζώνη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και κοντά στο απόγευμα θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα στα παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Συννεφιές θα αναπτυχθούν κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, στην ουσία η ημέρα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Θα ξεκινήσει ο καιρός με ανοιξιάτικες διαθέσεις και θα πάμε έτσι μέχρι και το μεσημέρι με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σιγά σιγά από το απόγευμα και στη συνέχεια θα αρχίσει να μας προσεγγίζει πιο ψυχρός αέρας από τα Βόρεια Βαλκάνια, για να επιδεινωθεί ο καιρός προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και του βόρειου - βορειοδυτικού Αιγαίου. Σε εκείνες τις περιοχές θα αρχίσουν να εκδηλώνονται μπόρες ή και καταιγίδες. Ταυτόχρονα θα ενισχυθούν και οι βοριάδες.

Την Παρασκευή, θα είναι άστατες οι καιρικές συνθήκες, κυρίως για τμήματα της χώρας μας που βλέπουν προς την πλευρά του Αιγαίου. Επομένως Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησος και το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου μας, κατά διαστήματα θα δέχονται βροχοπτώσεις. Βροχές όμως που γενικά δεν θα προβληματίσουν. Θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνει κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα προσεγγίζουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης. Το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, είναι το τμήμα της χώρας, όπου ενδέχεται οι καιρικές συνθήκες να προβληματίσουν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Το Σάββατο, θα έχουμε να κάνουμε με τον καιρό του βοριά. Καλύτερες οι καιρικές συνθήκες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα σε ότι αφορά της βροχοπτώσεις. Όμως από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια, θα έχουμε κάποια φαινόμενα.

Το σημαντικότερο πρόβλημα θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο. Δεν φαίνεται να έχουμε γενικευμένο απαγορευτικό, ωστόσο δεν αποκλείεται να έχουμε προβλήματα σε κάποιες ακτοπλοϊκές γραμμές.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Μας μένει το κρύο νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ο πολύ δυνατός βορράς θα αρχίσει να περιορίζεται πιο νότια και άρα να πάμε και σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες την επόμενη εβδομάδα. Ο υδράργυρος θα σημειώσει και σημαντική άνοδο.

