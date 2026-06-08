Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε εξέλιξη με ουσιαστικό αντίκτυπο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Τη σημασία των επενδύσεων, της ενίσχυσης των εξαγωγών και της μείωσης της φορολογίας για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 2ο συνέδριο «Ελλάδα 2030».

Ο υπουργός ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη περίπου 2% το πρώτο τρίμηνο του έτους, επισημαίνοντας πως ο ρυθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως είπε, η επίδοση αυτή στηρίζεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων, στη βελτίωση των εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές, αλλά και στα μέτρα μείωσης των άμεσων φόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, χαρακτηρίζοντάς την εξέλιξη με ουσιαστικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η απόφαση σημαίνει «λιγότερη εποπτεία και περισσότερη εμπιστοσύνη», γεγονός που μπορεί να μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερες επενδύσεις και ενίσχυση της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Αναφερόμενος στο ιδιωτικό χρέος, ο υπουργός τόνισε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί αποτελούν «την πληρέστερη και μεγαλύτερη δέσμη παρεμβάσεων από την κρίση και μετά». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, οι 72 δόσεις, η μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ και η ενεργοποίηση φορέα προστασίας της πρώτης κατοικίας το φθινόπωρο.

Για την ακρίβεια, ο κ. Πιερρακάκης αναγνώρισε ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο να κατευθύνεται στη στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο, χωρίς όμως να υπονομεύεται η σταθερή πορεία της οικονομίας.

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Ο υπουργός στάθηκε επίσης στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας έως το 2030, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την αύξηση των επενδύσεων, τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Ως βασική μεταρρύθμιση για την επόμενη πενταετία ανέδειξε την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κράτους με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα είναι η πλήρης σύνδεση των θετικών οικονομικών επιδόσεων με την καθημερινότητα των πολιτών, ώστε η ανάπτυξη να αποτυπωθεί σε καλύτερους μισθούς, υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και βελτίωση της ποιότητας ζωής.