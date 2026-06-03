O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, σημείωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ασφάλεια ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συζήτησή του με τον ταμία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Institute Jacques Delors, Fabrizio Pagani, στο Παρίσι.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι το επόμενο αναπτυξιακό άλμα της Ευρώπης περνά μέσα από την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, επισημαίνοντας πως η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, η τραπεζική ενοποίηση και η ενίσχυση της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αναφερόμενος στις διεθνείς προκλήσεις, σημείωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ανθεκτικότητας και κυριαρχίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, την οποία παρουσίασε ως παράδειγμα μεταρρυθμιστικής προόδου και δημοσιονομικής σταθερότητας. Όπως τόνισε, η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και διαθέτει μία από τις ταχύτερες πορείες αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους διεθνώς.

Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε επίσης στον ρόλο της ψηφιοποίησης των πληρωμών και του ψηφιακού ευρώ, εκτιμώντας ότι μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη διεθνή θέση του ευρωπαϊκού νομίσματος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνδυάσει ισχυρές δημόσιες υποδομές με την ιδιωτική καινοτομία, ώστε να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

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Στο πεδίο της ενέργειας, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερες διασυνδέσεις, επενδύσεις στα δίκτυα και δυνατότητες αποθήκευσης, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα στήριξης των πολιτών πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινού χαρακτήρα.

Τέλος, αναφερόμενος στη δημοσιονομική πολιτική, υπογράμμισε ότι η ευελιξία σε περιόδους κρίσης πρέπει να παραμένει εξαίρεση και όχι κανόνας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ισχυρή δημοσιονομική θέση, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.