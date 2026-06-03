Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στη θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον ΟΟΣΑ, καθώς και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Τη σημασία της πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας για την ταχύτερη υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων στην ενέργεια υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε κοινές δηλώσεις με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης του Οργανισμού στο Παρίσι.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων στην πράσινη ενέργεια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν τομέα υψίστης σημασίας για την Ευρώπη, ειδικά υπό το βάρος των γεωπολιτικών πιέσεων και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στη θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον ΟΟΣΑ, καθώς και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορική», τονίζοντας ότι σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου 16 ετών για τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Ματίας Κόρμαν έκανε λόγο για «εντυπωσιακή» πρόοδο της Ελλάδας τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια, επισημαίνοντας τη βελτίωση των οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Όπως είπε, η χώρα έχει καταφέρει να θέσει το δημόσιο χρέος σε σταθερά πτωτική πορεία, διατηρώντας ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα και εφαρμόζοντας συνετή δημοσιονομική πολιτική.

Ο γ.γ. του ΟΟΣΑ τόνισε, πάντως, ότι παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, ιδίως στο πεδίο της παραγωγικότητας, εκφράζοντας την πρόθεση του Οργανισμού να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ελλάδα για την ενίσχυση της ανάπτυξης, των εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.