Ο Μπάφετ είχε εκφράσει ανάλογες απόψεις και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν είχε παρομοιάσει το χρηματιστήριο με «μια εκκλησία με ένα καζίνο προσαρτημένο».

Κριτική στη σημερινή εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς άσκησε ο Γουόρεν Μπάφετ, εκτιμώντας ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες πραγματικής αξίας γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να εντοπιστούν, σε ένα περιβάλλον όπου η κερδοσκοπία και οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές κερδίζουν έδαφος έναντι της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής.

«Είναι δύσκολο να βρεις αξίες όταν όλοι προτιμούν τον τζόγο», δήλωσε ο πρόεδρος της Berkshire Hathaway σε συνέντευξή του στο CNBC, επαναφέροντας τις επιφυλάξεις του για την κατεύθυνση που έχει πάρει η αγορά.

Ο 95χρονος δισεκατομμυριούχος επενδυτής είχε εκφράσει ανάλογες απόψεις και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν είχε παρομοιάσει το χρηματιστήριο με «μια εκκλησία με ένα καζίνο προσαρτημένο», ασκώντας ιδιαίτερη κριτική στην εκρηκτική άνοδο των συναλλαγών σε δικαιώματα προαίρεσης διάρκειας μίας ημέρας, τις οποίες χαρακτήρισε μορφή «τζόγου».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματιστηριακή αγορά έχει κινηθεί σε ιστορικά υψηλά, παρά τις γεωπολιτικές και ενεργειακές ανησυχίες. Παράλληλα, αναλυτές και επενδυτές εκφράζουν προβληματισμό για τα αυξημένα επίπεδα κερδοσκοπίας γύρω από μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εργαλεία όπως τα options και τα μοχλευμένα ETFs ενισχύουν τη δυναμική των βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων.

Την ίδια ώρα, η αυξανόμενη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για τίτλους υψηλής δημοφιλίας, μεταξύ των οποίων μετοχές εταιρειών τεχνολογίας και πρόσφατες χρηματιστηριακές εισαγωγές.

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Πιστός στη φιλοσοφία του value investing, ο Μπάφετ υπογράμμισε ότι οι πραγματικά σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες δεν εμφανίζονται με σταθερή συχνότητα και ότι η επιτυχία απαιτεί υπομονή και πειθαρχία.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες οι ευκαιρίες εμφανίζονται με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά και άλλες κατά τις οποίες ένας επενδυτής μπορεί να θεωρείται «πολύ, πολύ τυχερός» αν εντοπίσει έστω μία αξιόλογη περίπτωση μέσα σε διάστημα δύο ετών. Κατά τον ίδιο, αυτή η δεύτερη συνθήκη θα πρέπει να θεωρείται η φυσιολογική κατάσταση για έναν μακροπρόθεσμο επενδυτή.

Ο επικεφαλής της Berkshire Hathaway κατέληξε επισημαίνοντας ότι η ανθρώπινη έλξη προς τον τζόγο δημιουργεί ισχυρά οικονομικά κίνητρα στην αγορά. «Από τη στιγμή που οι άνθρωποι αγαπούν τόσο πολύ να τζογάρουν, υπάρχουν περισσότερα χρήματα στο να καλλιεργείς τζογαδόρους παρά επενδυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.