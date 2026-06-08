Εξάρσεις και υφέσεις θα έχει ο καιρός της εβδομάδας σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ανοίγεται μπροστά μας μία εβδομάδα, όπου θα δούμε αρκετά μετεωρολογικά φαινόμενα να συνυπάρχουν πάνω από τη χώρα μας. Θα έχουμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε, βοριάδες στο Αιγαίο, ακόμη και αστάθεια με εξάρσεις και υφέσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες.

Σήμερα, η αστάθεια θα κυριαρχήσει τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Αν και η ημέρα ξεκινάει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αργά το απόγευμα θα συναντήσουμε υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, στα ηπειρωτικά τμήματα, πιθανόν και προς το βόρειο - βορειοδυτικό Αιγαίο.

Πρέπει να δείξουμε μία προσοχή κυρίως προς την πλευρά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας αλλά της δυτικής - κεντρικής Μακεδονίας, όπου σε αυτές τις περιοχές η αστάθεια φαίνεται οτι θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη ένταση. Δεν αποκλείεται να βλέπουμε μικροκαταιγίδες, οι οποίες είναι σε θέση να δημιουργήσουν μικροπλημμυρρικά επεισόδια και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ακόμη και από έντονους κεραυνούς.

Μελτέμια θα κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο, έως και 7 μποφόρ, η μεγαλύτερες εντάσεις θα εντοπίζονται προς την περιοχή των Κυκλάδων και προς το Καρπάθιο, ακόμη όμως και προς τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιακών τιμών αλλά και μελτεμιών προς την πλευρά του Αιγαίου, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για να ξεκινήσει και να εξαπλωθεί μία πυρκαγιά. Προσοχή και στους κεραυνούς διότι είναι σε θέση να προκαλέσουν μία πυρκαγιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες ακόμη και νωρίς το πρωί (20 βαθμούς Κελσίου), θα φθάσουν στους 35 και 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς το εσωτερικό της δυτικής Στερεάς, σε εσωτερικές περιοχές και της δυτικής Πελοποννήσου.

Τις επόμενες ημέρες πάλι θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες συνοδεία και αστάθειας. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, θα προσεγγίσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, θα δούμε να σχηματίζονται κατεγηδοφόρα νέφη και το απόγευμα να ξεκινάνε μπόρες ακόμη και καταιγίδες, ιδιαίτερα στο εσωτερικό του νομού αλλά και στο πρώτο πόδι της Πελοποννήσου, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει στους 32 με 33 βαθμούς.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, η αστάθεια θα δηλώσει το παρόν και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο - 1 με δύο μονάδες -

Αρκετή η ζέστη στα δυτικά ηπειρωτικά έως και 35 βαθμούς Κελσίου, με τις καταιγίδες να δηλώνουν το παρόν, αργά το απόγευμα στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, ακόμα και στο βορειοδυτικό Αιγαίο.

Ίδια περίπου εικόνα και την Τετάρτη, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη στον ηπειρωτικό κορμό, σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους.

Ανάλογη η εικόνα Πέμπτη και Παρασκευή με αστάθεια και το Σαββατοκύριακο.

Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα της άλλης εβδομάδας, φαίνεται να κατεβαίνει μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα δυτικά Βαλκάνια, να πέφτει η θερμοκρασία και τα φαινόμενα αυτά να εντοπίζονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj3dmlst19y9?integrationId=eexbs17lxeknn2p}