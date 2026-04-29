Η λίστα με τα κλειστά σχολεία για την Πέμπτη 30 Απριλίου, παραμονές της φετινής Πρωτομαγιάς.

Το σημερινό σχόλασμα για κάποιους μαθητές στην Αττική σηματοδότησε και την έναρξη του τετραημέρου της φετινής Πρωτομαγιάς καθώς τα σχολεία στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 30 Απριλίου με απόφαση του Δημάρχου λόγω των τοπικών εορτασμών για την Πρωτομαγιά.

Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του Δήμου και σχετίζεται με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά, οι οποίες προσελκύουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην περιοχή. Επίκεντρο των δράσεων αποτελεί το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και δραστηριότητες για παιδιά. Έτσι, οι μαθητές της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα «bonus» τετραήμερο, από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Κυριακή 3 Μαΐου.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι κλειστά σχολεία θα έχουμε και στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας λόγω του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δονάτου. Και για αυτούς τους μαθητές η Πρωτομαγιά φέτος δημιουργεί τετραήμερο με τα χαμόγελα των μαθητών να είναι πελώρια.

Για τους λοιπούς μαθητές η Πρωτομαγιά αποτελεί τριήμερο και θα ξεκινήσει η ανεμελιά αφού σχολάσουν αύριο το μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για τριήμερο είτε για τετραήμερο, η Πρωτομαγιάς αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους μαθητές για ξεκούραση και χαλάρωση πριν από την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς και τις εξετάσεις.