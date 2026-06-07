Η απόφαση για σχολεία και Πανελλήνιες 2026 μετά τις σεισμικές δονήσεις.

Κλειστά σχολεία θα είναι αύριο, Δευτέρα 8/6, στο Προκόπι Ευβοίας λόγω των σεισμών που υπήρξαν σήμερα Κυριακή 7/6.

Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλήνιες 2026, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας, καθώς δεν έχουν υποστεί καμία βλάβη τα δύο εξεταστικα κέντρα των Πανελληνίων.

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως τονίζει, πιθανότατα «έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά», το οποίο, όπως εξηγεί, «σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα». Τέλος, ο κ. Λέκκας αναφέρει ότι εντοπίζονται μικρές ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπι κυρίως , όπως προσθέτει, σε παλιές κατασκευές.