Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας έδωσαν μάχη για 40 λεπτά.

Σκηνές έντασης και αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, όταν μία 21χρονη γυναίκα από την περιοχή της Καστέλλας διακομίστηκε εσπευσμένα στα επείγοντα χωρίς τις αισθήσεις της, υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online το οικογενειακό της περιβάλλον έκανε λόγο για τσίμπημα από σφήκα που είχε δεχθεί νωρίτερα. Λίγη ώρα αργότερα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει αγώνας δρόμου για τη σωτηρία της.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας έδωσαν μάχη για 40 λεπτά, εφαρμόζοντας επίμονες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Παρά τις προσπάθειες, η 21χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή παρελήφθη από τους υγειονομικούς άσφυγμη, άπνοη και με μυδρίαση, στοιχεία που καταδείκνυαν την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόταν από την πρώτη στιγμή.

Η τραγική εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις συγγενών και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί στο Κέντρο Υγείας, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων.

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Ακολούθως, η 21χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που θα διενεργηθεί, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.