Σημαντικές εξελίξεις στον θάνατο της 83χρονης στη Νικήτη Χαλκιδικής φέρνουν οι αρχικές εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έκθεσης.
Από τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας, δεν διαφαίνεται ότι ο θάνατος της 83χρονης οφείλεται σε εγκληματικής ενέργεια, ενώ η άτυχη ηλικιωμένη βρισκόταν νεκρή για τουλάχιστον 20 με 30 ημέρες.
Η σορός της 83χρονης μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροτομής.
Την 83χρονη εντόπισε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/06) η κόρη της μέσα στο σπίτι της, με τους αστυνομικούς να έκαναν λόγο αρχικά για εγκληματική ενέργεια.