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Οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο της 83χρονης στη Χαλκιδική.

Σημαντικές εξελίξεις στον θάνατο της 83χρονης στη Νικήτη Χαλκιδικής φέρνουν οι αρχικές εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Από τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας, δεν διαφαίνεται ότι ο θάνατος της 83χρονης οφείλεται σε εγκληματικής ενέργεια, ενώ η άτυχη ηλικιωμένη βρισκόταν νεκρή για τουλάχιστον 20 με 30 ημέρες.

Η σορός της 83χρονης μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροτομής.

Την 83χρονη εντόπισε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/06) η κόρη της μέσα στο σπίτι της, με τους αστυνομικούς να έκαναν λόγο αρχικά για εγκληματική ενέργεια.