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Η τελευταία ενημέρωση από την τροχαία για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Κλειστοί παραμένουν αρκετοί δρόμοι στη Δυτική Αττική λόγω της φωτιάς που μαίνεται τέσσερις μέρες.

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποιημένη ενημέρωση από την Τροχαία λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική παραμένουν σε ισχύ οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή οδός Οινόης π Πόρτο Γερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

2) Οδό Αγ. Γεωργίου στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας - Θηβών στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν

3) επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας- Βιλίων από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς Ψάθα

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4) επαρχιακή οδός Μεγάρων - Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι

5) επαρχιακή οδός Μεγάρων - Αλεποχωρίου στο ύψος μετ΄τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού προς τον οικισμό Λούμπα

6) εθνική οδός Αλεποχωρίου - Ψάθας Βιλίων από το το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «Agora Psatha» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

7) στην α΄ανώνυμη οδό από΄το ύψος της επαρχιακής οδού Οινόη; - πόρτο Γερμενό (Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγ. Νεκτάριο

8) Λεωφόρος Καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης στο ρεύμα προς πεδίο βολής Κανδηλίου

9) Λεωφόρος Καταδρομών από το ύψος ανώνυμης οδού - 200 μέτρα πριν την οδό Νέας Ζωής στο ρεύμα προς πεδίο βολής Κανδηλίου και

10) Οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος «Ψησταριά ο Μελέτης» στο ρεύμα προς Λεωφόρο Καταδρομών.

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