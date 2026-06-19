Tο Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο του Διαχειριστή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η αναπτυξιακή του δυναμική.

Την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο του Διαχειριστή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η αναπτυξιακή του δυναμική.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο υπουργός χαρακτήρισε τα ενεργειακά δίκτυα ως βασικό πυλώνα της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, σημειώνοντας ότι αποτελούν το κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Παπασταύρου εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εφαρμογή της συμφωνίας αποκλιμάκωσης, επισημαίνοντας ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο ώστε να στηρίξει τους πολίτες σε περίπτωση που οι θετικές αυτές εξελίξεις δεν επιβεβαιωθούν.

Στο μέτωπο των υδρογονανθράκων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα επιταχύνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων, επισημαίνοντας πως το ενδιαφέρον ενεργειακών κολοσσών όπως η Chevron και η ExxonMobil αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελλάδας. Όπως ανέφερε, η ExxonMobil προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση για τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται περίπου δύο μήνες αργότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, την άνοιξη του 2027 θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το εάν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε παραγωγή φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε επίσης στην ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης των πολεοδομιών, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ενός ψηφιακού «one-stop-shop» στα πρότυπα του gov.gr, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι με τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας ενοποιήθηκαν 180 νομοθετήματα σε ένα ενιαίο πλαίσιο 477 άρθρων, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά και δωρεάν στους πολίτες. Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις στην πολεοδομία, η απλοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της διαφάνειας αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία της ιδιοκτησίας και στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και σύγχρονου διοικητικού πλαισίου.