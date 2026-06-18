Ο Γιώργος Τσαλίκης, αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη με τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη που ακυρώθηκε.

Μία απρόσμενη αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media που σχετίζεται με την χθεσινή συναυλία που ακυρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, μέσα από σχετική ανάρτηση ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι λόγω καιρικών συνθηκών η προγραμματισμένη συναυλία στη με τον Τριαντάφυλλο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Όπως είπε, ο ίδιος είχε προτείνει στους διοργανωτές να δώσουν λίγο χρόνο ώστε να επιβεβαιωθεί το αν ο καιρός θα παραμείνει άστατος, ωστόσο η απόφαση είχε παρθεί.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου με μία νέα ανάρτηση θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια του. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο παρουσιάζοντας τον ουρανό της Αθήνας, αποκαλύπτοντας ότι και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός ήταν ιδανικός για συναυλία.

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε διαμάχη ανάμεσα στον ίδιο και τους διοργανωτές: «Όλες οι συναυλίες έγιναν χθες… Η παρέα μας θα ξαναβρεθεί σύντομα. Σπαστήκαμε, τσακωθήκαμε με τους διοργανωτές, ο κάθε ένας έχει τις απόψεις του. Είναι υγιές να διαφωνούμε. Εμείς προχωράμε. Σας ενημερώνω», έγραψε στην σχετική λεζάντα.

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Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Εν τω μεταξύ στην Αθήνα η βραδιά είναι μαγική, αλλά και στη Θεσσαλονίκη δεν έβρεξε τελικά. Γι’ αυτό πρέπει κάποιοι να ακούν το ένστικτό μας. Δεν θα χάνανε τίποτα, έχασε ο κόσμος».