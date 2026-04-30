Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες στο Περιστέρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Χειροπέδες σε δύο άτομα με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και οπλοκατοχής πέρασαν το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα αλλοδαπής καταγωγής 46 ετών. Η 46χρονη εντοπίστηκε στην οικία της να κατέχει 10 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης μικτού βάρους 8 γραμμαρίων και μία συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 0.9 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά προορίζονταν για διακίνηση για λογαριασμό του 46χρονου.

Από έρευνες που ακολούθησαν στην οικία των κατηγορουμένων και σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 46χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους 8,8 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 8,9 γραμμαρίων,

πιστόλι μετά της γεμιστήρας του,

12 φυσίγγια,

12.875 € και

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Ο 46χρονος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για αδικήματα όπως κλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα, περί αλλοδαπών και ενδοοικογενειακή βία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.