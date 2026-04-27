Στην κατοχή του 24χρονο στον Πειραιά βρέθηκαν πάνω από 2.000 λαθραία καπνικά προϊόντα.

Χειροπέδες σε έναν 24χρονο πέρασαν το πρωί του Σαββάτου, 25/04, αστυνομικοί στον Πειραιά για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 24χρονος εντοπίστηκε πάνω σε δίκυκλο στο οποίο είχε τοποθετήσει κουτί διανομής παραγγελιών (delivery). Μέσα στο κουτί είχε τα λαθραία τσιγάρα, τα οποία προορίζονταν για διακίνηση.

Κατόπιν έρευνας, στην κατοχή του αλλά και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.064 λαθραία καπνικά προϊόντα,

μοτοσυκλέτα με την οποία διακινούνταν τα λαθραία καπνικά προϊόντα και

το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.