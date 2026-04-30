Η αποκάλυψη της Ζόζεφιν για τη σχέση της με την Κόνι Μεταξά.

Στις σχέσεις της με την Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε η Ζόζεφιν σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα των τηλεοπτικών – ψυχαγωγικών εκπομπών.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, η φιλία τους έχει διακοπεί εδώ και αρκετά χρόνια ωστόσο δεν έχει συμβεί κάτι μεταξύ τους.

«Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με την Κόνι Μεταξά. Δεν έχει γίνει κάτι. Κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά», ανέφερε αρχικά στην κάμερα του «Happy Day».

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο χαρακτήρας της δεν είναι να έρχεται σε προστριβές: «Γενικά δεν μου αρέσει να τσακώνομαι, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται πως θα ήμουν θετική να βρεθούμε για έναν καφέ αλλά πιστεύω πολύ στους κύκλους. Πολλές φορές δεν έχει πια κάτι κοινό με κάποιον να συζητήσεις».

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, τόνισε ότι ο υγιής ανταγωνισμός είναι καλό να υπάρχει και στον καλλιτεχνικό χώρο: «Ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Σε έναν βαθμό είναι υγιές να υπάρχει. Πράγματα που ίσως παλιά σκεφτόμουν «γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι;», αργότερα τους συγχώρεσα και κατάλαβα ότι είναι κι αυτά στην καθημερινότητα να συμβαίνουν».