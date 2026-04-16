Ο τραγουδιστής δεν κρύβει τον έρωτά του για την τραγουδίστρια.

Για την επανασύνδεσή του με την Ζόζεφιν αλλά και το νέο τραγούδι που κυκλοφόρησαν μαζί, μίλησε ο Νίνο.

«Το τραγούδι με τη Ζόζεφιν αγαπήθηκε πολύ γρήγορα από τον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Στα γυρίσματα έκανε πάρα πολύ κρύο, ήμουν ξαπλωμένος σε ένα παγωμένο κρεβάτι, κάνοντας τον πεθαμένο», είπε αρχικά.

«Είναι όλα πολύ ωραία στη ζωή μου. Ευχαριστώ τον θεό, νιώθω ευλογημένος και ευγνώμων για οτιδήποτε έχω. Ένιωσα πολύ όμορφα από αυτά που άκουσα από τη Ζόζεφιν. Είναι αλήθεια ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα», ανέφερε για την Ζόζεφιν.

Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου και απάντησε: «Δεν έχω τον γάμο στο μυαλό μου. Το 80% των ζευγαριών χωρίζει».

