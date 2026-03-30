Η Ζόζεφιν μίλησε για τη σχέση της με το Νίνο και το χρονικό διάστημα που έμειναν χώρια.

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου η Ζόζεφιν που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό».

Η νεαρή τραγουδίστρια, μιλώντας στο Γιώργο Λιάγκα, αναφέρθηκε στο Νίνο και τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές των όσων είχαν διαδραματιστεί το χρονικό διάστημα που το ζευγάρι είχε πάρει χωριστούς δρόμους.

Οι δύο ερμηνευτές, ήταν μαζί για περίπου δύο χρόνια, όταν πέρυσι έγινε γνωστή η είδηση του χωρισμούς τους. Παρ’ όλα αυτά, λίγους μήνες αργότερα, ήρθε η επανένωση και μία νέα συνεργασία.

Όπως αποκάλυψε η Ζόζεφιν ο χωρισμός τους ήρθε μετά από ένταση, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να προχωρήσει στην προσωπική του ζωή το διάστημα που έμειναν χώρια.

Η ίδια, παραδέχτηκε στο Γιώργο Λιάγκα ότι έκανε λάθη στη μεταξύ τους σχέση, ενώ αναφέρθηκε στο Νίνο αποκαλώντας τον «ήρεμο και normal άνθρωπο».

Όσα αποκάλυψε η Ζόζεφιν για τη σχέση της με το Νίνο

Όταν ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής, θέλησε να μάθει περισσότερα για τη σχέση των δύο ερμηνευτών, η Ζόζεφιν απάντησε με ειλικρίνεια, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Μην με βλέπεις έτσι ήρεμη, έχω και εγώ τα δικά μου, είμαι δύσκολη. Έφταιξα, ήταν κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκαμε. Έκανα ψυχανάλυση. Ήμουν ένας άνθρωπος που δούλευα πολύ, ήμουν απότομη. Έκατσα και τα έφτιαξα… Ο Νίνο είναι ένας normal άνθρωπος, ήρεμος, γράφει μουσική, εγώ ήμουν σε μία τρέλα. Δεν ήταν απόφαση να χωρίσουμε, έγιναν έτσι τα πράγματα. Τσακωθήκαμε... Επειδή πέρασε ένας καιρός που δεν προχώρησε κανείς, τον σκεφτόμουν, οπότε όταν έκανα δουλειά… Μείναμε χώρια για 8 μήνες, δεν υπήρχε κάτι άλλο, ήμουν εκεί. Εγώ προσπάθησα να τον προσεγγίσω».

Με αφορμή τη συζήτηση, αποκάλυψε ότι η επανασύνδεση μεταξύ τους έγινε 8 μήνες μετά από το χωρισμό τους, ύστερα από δική της προσέγγιση: «Χωρίσαμε λίγο πριν το Πάσχα και τα ξανά βρήκαμε τον Αύγουστο, μιλάγαμε, έκανα μία προσέγγιση. Στην αρχή δεν μου σήκωσε το τηλέφωνο, τον είχα στεναχωρήσει πολύ. Είμαι της άποψης ότι αν θες κάτι και αγαπάς πραγματικά κάνεις την προσπάθειά σου. Έκανα πολλές προσπάθειες για να τον προσεγγίσω. Του έλεγα ότι έχω αλλάξει. Η πρώτη φορά που τον ξανά είδα ήταν επεισοδιακό. Πήγα σε μία πλατεία που ήταν με κάτι φίλους του να τον βρω. Του λέω «εμείς οι δύο είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον», είναι σα να βλέπω το άλλο μου μισό… Από εκεί ξεκίνησε πάλι. Ήμασταν μαζί 2 χρόνια. Τώρα είμαστε από τον Αύγουστο μαζί».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Είναι ωραίο να πηγαίνεις λίγο πίσω όταν έχει να κάνει με την αγάπη, να ρίχνουμε λίγο τους τόνους, να κάνουμε μία προσπάθεια. Δεν με πειράζει, είμαι πολύ δυναμική σε όλα, οπότε όταν αγαπάω θέλω να είμαι εκεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfzcqxx4t5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Μου αρέσει να είναι ο άντρας, να έχει ο κάθε ένας τον ρόλο του. Δεν το έχω ξανά ζήσει αυτό που ζω με τον Νίνο... Έκλαιγα όταν ήμασταν χώρια… Περίμενα την Πρωτοχρονιά να με πάρει τηλέφωνο και δεν με πήρε και έκλαιγα, το μυαλό δεν μπορείς να το σταματήσεις. Τώρα είμαστε καλά..».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στα παιδιά του συντρόφου της, αλλά και στα χαρακτηριστικά του Νίνο που την κάνουν να έχει συναισθήματα για εκείνον: «Έχω γνωρίσει τα παιδιά του, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Έχει 2 τρομερά παιδιά, είναι πολύ καλός μπαμπάς. Αυτό που είναι ερωτεύσιμο στον Νίνο είναι ότι είναι πολύ έξυπνος, είναι ήρεμος και βλέπει τα πάντα ρομαντικά πολύ. Ο Νίνο είναι ένα μεγάλο παιδί. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, ρώτα εκείνον. Εμένα με νοιάζει δύο άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, τώρα τα χαρτιά δεν με νοιάζουν τόσο πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή παιδί. Ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον. Κοιτάμε κινητά και τέτοια. Δουλεύουμε και οι δύο νύχτα, είναι δύσκολο αυτό».