Αυτές είναι οι δύο καλεσμένες του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Δευτέρας.

Απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Φαίη Φώτου, την εντυπωσιακή δημοσιογράφο που βρίσκεται για τέταρτη χρονιά στην ομάδα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ παράλληλα υπηρετεί το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο Κανάλι της Βουλής.

Η Φαίη, αποκαλύπτει πως κυνηγάει με πάθος το αποκλειστικό θέμα και την είδηση και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη στιγμή που συνάντησε τον Νότη Σφακιανάκη.

Η ταραχή της ήταν τόσο μεγάλη που «της κόπηκαν τα πόδια» και κατέρρευσε, με τον ίδιο τον καλλιτέχνη να τη βοηθάει να σηκωθεί. Στη συνέχεια, δηλώνει λάτρης του infotainment και παραδέχεται πως η ανάγκη της να τα γνωρίζει όλα για την επικαιρότητα είναι η κινητήρια δύναμή της.

Παράλληλα, παραδέχεται πως η εμφάνισή της την έχει δυσκολέψει στην καριέρα της, καθώς έχει νιώσει έντονη αντιζηλία και ανταγωνισμό στον χώρο. Ακόμα, αναφέρει πως δουλεύει πολύ σκληρά και θεωρεί το «πεζοδρόμιο» ως το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει ένας ρεπόρτερ στη διαδρομή του, ενώ μοιράζεται και τα όνειρά της για το μέλλον.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» και τη Ζωή Κρονάκη, η οποία φέτος μάς καλημερίζει κάθε Σαββατοκύριακο μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια και δημοσιογράφος κάνει μία αναδρομή στην πορεία της και εξηγεί γιατί το κεφάλαιο «ραδιόφωνο» έκλεισε οριστικά για εκείνη μετά από 20 χρόνια καθημερινής παρουσίας. Πώς από τη Νομική πέρασε στη Δημοσιογραφία;

Γιατί άλλαξε το επίθετό της; Πώς ένα λάθος προξενιό έγινε η αιτία να γνωριστεί με τον σύζυγό της; Πώς τη βοήθησε η μητρότητα να απενοχοποιηθεί και να αφεθεί στη ροή της ζωής;

Τι σχέση έχει με την Έλενα Χαραλαμπούδη και το «5’ Minute Mum»;

Τέλος, αναφέρεται στη χημεία της με τον Τάσο Ιορδανίδη, που τη βοήθησε να «λυθεί» τηλεοπτικά και παίρνει θέση για το μέλλον των εκπομπών, τονίζοντας πως είναι αγαστό να ολοκληρώνονται οι κύκλοι και όχι να κόβονται πρόωρα.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.