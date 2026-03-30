Διπλό επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Grand Hotel.

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο του Grand Hotel

Ο Πέτρος, θολωμένος από αμφιβολίες, δεν ακούει καν την Αλίκη που προσπαθεί να του πει ότι δεν είναι ο Άρης ο λόγος που δεν μπορούν να είναι μαζί. Πληγωμένος και οργισμένος, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση τους, αφήνοντάς τη συντετριμμένη.

Ο Αλέξανδρος, βαριά τραυματισμένος, καταφέρνει να δραπετεύσει μέσα στη νύχτα, ενώ η Κυβέλη και ο Ρήγας βγαίνουν έξω πανικόβλητοι να τον ψάξουν. Η Ελένη προσπαθεί να βγάλει λίγα χρήματα, όμως η νύχτα παίρνει εφιαλτική τροπή. Ένας πελάτης της επιτίθεται άγρια και η ζωή της κρέμεται από μια κλωστή.

Την ίδια ώρα, ο Χατζημήτρος, αποφασισμένος να γλιτώσει από τον Χρόνη, βάζει τον Ζηρίδη να του βρει τρόπο να απαλλαγεί απ’ αυτόν... Η Σοφία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, μακριά από την πολυτέλεια και τις ευκολίες στις οποίες έχει μάθει να ζει.

Ο Ιορδάνης ενημερώνει θορυβημένος την Αλίκη ότι ο Αλέξανδρος δεν έχει επιστρέψει στο ξενοδοχείο από την προηγούμενη μέρα, ενώ ο Ρήγας και η Κυβέλη τον βρίσκουν μισοπεθαμένο πίσω από ένα θάμνο…

Ο Πέτρος και η Αλίκη βρίσκονται κοντά, αλλά και τόσο μακριά στον γάμο της Σουμέλας και του Βλαδίμηρου. Το ευχάριστο κλίμα και οι ευχές που δέχεται ο Πέτρος ως κουμπάρος δυσκολεύουν και τους δύο ακόμα περισσότερο.

Ο Ρήγας και η Κυβέλη συγκρούονται για το τι θα κάνουν με τον αιμόφυρτο Αλέξανδρο, ενώ τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν φτάνει το γράμμα της Σοφίας. Ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει τον θυμό και την άδικη αντιμετώπιση του πατέρα του.

Η Αλίκη προσπαθεί να τον υπερασπιστεί και δημιουργεί μια ακόμη παρεξήγηση με τον Πέτρο. Η Φρίντα και ο Ιορδάνης αναζητούν τον Αλέξανδρο και η έρευνα θα τους οδηγήσει στο σπίτι που κρύβονται η Κυβέλη και ο Ρήγας…

Ο δικηγόρος του Χατζημήτρου συναντά την Σοφία στη φυλακή και της κάνει μία πολύ δελεαστική πρόταση…

