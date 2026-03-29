Συγκινητικές στιγμές στο πλατό του «Moments».

Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση βρέθηκε η Μαρία Μπεκατώρου, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης αναφέρθηκε στον πατέρα της. Η γνωστή παρουσιάστρια συμμετείχε στο επεισόδιο της εκπομπής «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, όπου μοιράστηκε προσωπικές μνήμες και βιώματα.

Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η στιγμή κατά την οποία προβλήθηκαν αποσπάσματα από τα κείμενα που είχε γράψει ο πατέρας της για την Κεφαλονιά. Ο ίδιος, εκδότης της εφημερίδας «Παλμός», έφυγε από τη ζωή το 2013, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό προσωπικό και επαγγελματικό αποτύπωμα.

Μπροστά σε αυτές τις εικόνες, η Μαρία Μπεκατώρου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, μιλώντας με τρυφερότητα για τη βαθιά αγάπη που εκείνος έτρεφε τόσο για το νησί όσο και για την ίδια. Παρά το γεγονός ότι η απώλεια παραμένει ένα δύσκολο και επώδυνο βίωμα, η ίδια τόνισε πως αυτό που κυριαρχεί στη μνήμη της είναι η ομορφιά των στιγμών που μοιράστηκαν.

Όπως εξομολογήθηκε, μια από τις μεγαλύτερες παρηγοριές της είναι ότι ο πατέρας της πρόλαβε να τη δει να χαράζει μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της τηλεόρασης, γεγονός που της προσφέρει δύναμη και συγκίνηση μέχρι σήμερα.

«Ο μπαμπάς μου ήταν ερωτευμένος με την Κεφαλλονιά. Όλη μου η ζωή είναι εκεί. Έφυγε από τη ζωή το 2013. Άκου να δεις, το ότι μου λείπει πολύ δεν θα τελειώσει ποτέ και όσοι, ας πούμε, νιώθουν το ίδιο συναίσθημα με μένα μπορούν να το πουν αυτό. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Απλά μένει κάτι ωραίο, βαθύ μέσα», είπε μετά την προβολή του βίντεο.

«Έχει μένει η αγάπη του, η τόσο βαθιά και ειλικρινής για μένα. Γιατί με αγάπησε πάρα πολύ και μου είχε πολλή αδυναμία. Περάσαμε και εμείς τα κύματα μας, για παράδειγμα στην εφηβεία που αναρωτιόμουν μ’ αγαπάει τόσο πολύ ή δεν μ’ αγαπάει;. Ήταν αφοσιωμένος, με αγαπούσε, του άρεσε να με βλέπει να προοδεύω, δεν ήθελε να με δει καλλιτέχνη, αλλά έγινε με έναν τρόπο. Και χάρηκα που πριν φύγει από τη ζωή, με είδε επιτυχημένη. Ήταν πολύ περήφανος για μένα και για τον δρόμο που μου έδειξε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έκανα τα βήματα σωστά και αξιοπρεπώς. Ό,τι μεγαλώνουμε είμαστε, αυτό είναι και το μότο μου», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dheqx31ynm1t?integrationId=40599y14juihe6ly}