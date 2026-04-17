Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάμιλτον έχει έρθει πλέον στα φώτα της δημοσιότητας και το ζευγάρι δεν φαίνεται να το αρνείται.

Μάλιστα, την Παρασκευής 17 Απριλίου, η επιχειρηματίας και γνωστή τηλεπερσόνα, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες, από τα παρασκήνια του Coachella, του φεστιβάλ που οργανώνεται κάθε χρόνο στην Καλιφόρνια.

Ανάμεσα σε αυτά τα στιγμιότυπα, ένα κερδίζει τον ενδιαφέρον, καθώς η Κιμ Καρντάσιαν, ποζάρει καθισμένη στα πόδια του πρωταθλητή της Formula 1.

Αν και στη συγκεκριμένη φωτογραφία δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά του Λιούις Χάμιλτον, το τατουάζ που κοσμεί το δεξί του χέρι, προδίδει την ταυτότητα του άνδρα.

{https://www.instagram.com/p/DXNX_YLkrBf/?img_index=1}

Στο καρουζέλ φωτογραφιών που μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν, εμφανίζεται μέσα σε ένα μαύρο, αποκαλυπτικό κορμάκι να διασκεδάζει.