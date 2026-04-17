Όσα ανέφερε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για την δικαστική υπόθεση της Ιωάννα Τούνη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Ιωάννα Τούνη και τον αγώνα που έδωσε για να δικαιωθεί στην υπόθεση revenge porn.

Υπενθυμίζεται, ότι την 1η Απριλίου, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους που είχαν διαρρεύσει στο διαδίκτυο βίντεο της Ιωάννα Τούνη.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόνισε ότι η φίλη της, μέχρι και σήμερα, δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι η μάχη που δόθηκε αφορούσε όλες τις γυναίκες:

«Και η ίδια η Ιωάννα δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της. Έχει παλέψει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Από κάποιο σημείο και μετά δεν ήταν μόνο προσωπικό, ήταν ένας αγώνας και για όλες τις γυναίκες. Αναρωτιόμαστε τι έχει κάποιος μέσα του σαν άνθρωπος για να κάνει κάτι τέτοιο σε μια γυναίκα. Το στομάχι που είχε η Ιωάννα με αυτά που ακουγόντουσαν, εγώ σαν φίλη της δεν τα άντεχα. Η Ιωάννα είναι ένα σύμβολο ελπίδας. Αυτή η δικαίωση δεν ήταν μόνο για την Ιωάννα, ήταν για όλους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvar10eyjjl?integrationId=40599y14juihe6ly}