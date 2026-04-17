Αυτό είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision του 1995, με ερμηνεύτρια τη Δέσποινα Βανδή! Για ποιο λόγο δεν δήλωσε συμμετοχή;

Η Δέσποινα Βανδή, μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνική μουσική σκηνής, έχοντας ερμηνεύσει μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια.

Στο παρελθόν, η ερμηνεύτρια, είχε αποκαλύψει ότι το 1995 θα δήλωνε συμμετοχή για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Απριλίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4», έγινε γνωστό ότι έχει προταθεί αρκετές φορές στην ερμηνεύτρια να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ωστόσο η ίδια δεν το επιθυμούσε.

Παρ’ όλα αυτά, το 1995, είχε γραφτεί ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή και ήταν μία από τις επιλογές της ελληνικής αποστολής.

Το τραγούδι είναι το «Δεν είσαι εδώ» που έχει συμπεριληφθεί και σε προσωπικό δίσκο της ερμηνεύτριας.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν έφτασε ποτέ στη σκηνή της Eurovision λόγω κωλύματος στα διαδικαστικά, καθώς δεν πρόλαβαν την προθεσμία της ΕΡΤ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvi7k22dk35?integrationId=40599y14juihe6ly}