Η Βάνα Μπάρμπα σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, η Βάνα Μπάρμπα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε επαγγελματική και προσωπική της ζωή, ενώ μεταξύ άλλων μίλησε για την κόρη της Φαίδρα.

Όπως εξήγησε όταν η κόρη της ήταν σε μικρότερη ηλικία, είχε μιλήσει δημόσια για εκείνη, γεγονός που πλέον έχει μετανιώσει.

Κάνοντας παράλληλα έναν σύντομο απολογισμό για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ανέφερε: «Τώρα που μεγάλωσε η κόρη μου, είμαι ανοιχτή στον έρωτα. Περιμένω κάτι υπέροχο, αλλά δεν με φλερτάρουν. Όταν είμαι στο εξωτερικό είναι τέλεια, εδώ δεν με πλησιάζει κανένας. Κάνουμε τα πάντα για να γίνουμε γνωστοί και όταν γινόμαστε εγκλωβιζόμαστε στην εικόνα μας. Μπορεί να βρεθεί κάποιος αλλά να σε θέλει σαν τρόπαιο. Εγώ δεν θέλω να με θέλει σαν Βάνα Μπάρμπα, θέλω να θέλει τη Βάνα».

Και στη συνέχεια, εστίασε στην κόρη της: «Δεν θέλω να μιλάω για την κόρη μου γιατί μου βάζει χέρι. Μου έχει κάνει παρατήρηση που την έβγαζα σε όλα αυτά όταν ήταν μικρή, χωρίς να την ρωτήσω, οπότε τώρα μου έχει πει ότι πρέπει να την ρωτάω. Εγώ δεν το είχα καταλάβει και την εξέθεσα μικρή».

«Νόμιζα ότι επειδή ήμουν σύμβολο και ο κόσμος με αγαπούσε, έπρεπε να πω τα πάντα για την προσωπική μου ζωή. Ήταν μεγάλο λάθος και μου το χτυπάει. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα την είχα προστατέψει. Αυτό που έμαθα από τη μητρότητα είναι ότι δεν μπορούμε όλοι να είμαστε γονείς».

