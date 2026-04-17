Πώς απάντησε η Λίτσα Πατέρα σε ερώτηση που αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast at Star», παραχώρησε η Λίτσα Πατέρα, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και την τηλεοπτική της επιστροφή, ενώ αντέδρασε σε ερώτηση που δέχτηκε για την Ελένη Μενεγάκη.

Η γνωστή αστρολόγος, μίλησε αρχικά για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην μικρή οθόνη, εξηγώντας πως δεν έχει λάβει κάποια πρόταση: «Είμαι πολύ καλά, όπως βλέπεις τώρα τελείωσα από αυτό το καινούργιο που κάνω που το αγαπάω πάρα πολύ και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί όλο αυτό να επιστρέψει τηλεοπτικά γιατί πρώτα πρώτα δεν έχω κάποια πρόταση, και δεύτερον όταν κάνω κάτι το αγαπώ πάρα πολύ, επειδή αγαπώ τη δουλειά μου, και αυτό επειδή ήταν καινούργιο και δεν υπήρχε στην τηλεόραση προσπαθώ να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο».

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε σε ερώτηση για την Ελένη Μενεγάκη, δηλώνοντας ότι η απουσία της είναι αισθητή: «Πραγματικά λείπει από την τηλεόραση. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ γιατί την παραδέχομαι πάρα πολύ από εκεί και πέρα μακάρι να επιστρέψει για να πάρει και πάνω η τηλεόραση γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό δεν… όλοι γενικά… ο κόσμος θέλει ανθρώπους. Αλήθεια δεν έχω σκεφτεί να γυρίσω στην πρωινή ζώνη γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθώ να αποδώσω ότι καλύτερο μπορώ σε αυτό που κάνω που είναι καινούργιο και δεν το ξέρει ο κόσμος. Όποτε μου γίνει κάποια πρόταση θα το σκεφτώ».

Παρ’ όλα αυτά, όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής θέλησε να μάθει αν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο γυναικών, η Λίτσα Πατέρα, αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Και να μιλούσα με την Ελένη Μενεγάκη βρε πουλάκι μου δεν θα στο έλεγα, άντε τώρα! Άντε να μιλήσουμε αληθινά, και να μιλούσαμε δεν θα στο έλεγα, αν μου πει κάτι θα σε πάρω να σου πω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhv8dm13l1a1?integrationId=40599y14juihe6ly}