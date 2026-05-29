Διακοπές στη Μύκονο απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη.

Στη Μύκονο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, Πάρη και φίλους της, προκειμένου να απολαύσουν το τριήμερου του Αγίου Πνεύματος.

Η γνωστή Influencer βρέθηκε στο νησί των ανέμων εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις καλοκαιρινές της διακοπές για φέτος, και ήδη μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ανάμεσα στις φωτογραφίας που έχει ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram υπάρχει και μία που εξηγεί το λόγο για τον οποίο έχει τόση αδυναμία στο νησί της Μυκόνου.

Όπως αποκάλυψε σε όσα μέρη και να έχει ταξιδέψει η Μύκονος είναι το πιο αγαπημένο της μέρος, καθώς διαθέτει επιλογές για να καλύψει κάθε ανάγκη.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Λατρεύω το νησί, τα vibes του και το γεγονός ότι έχεις άπειρες επιλογές για απόλυτη χαλάρωση, υπέροχο φαγητό ή ακόμη και party non stop. Προσωπικά όπου και να έχω ταξιδέψει… η ΜΥΚΟΝΟΣ είναι το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο».

Σε άλλες φωτογραφίες απεικονίζεται με τις φίλες της να απολαμβάνουν το μπάνιο στη θάλασσα και τις ήρεμες στιγμές πλάι στο κύμα, ενώ απαθανατίζει και τον μικρό Πάρη να συναναστρέφεται με κόσμο.

Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής θέλησε να ευχηθεί στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες για «καλή επιτυχία». Στη σχετική φωτογραφία αναφέρει: «Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας! Μερικές κόλλες χαρτί δεν μπορούν να μετρήσουν το πόσο αξίζεις».