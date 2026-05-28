Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μέσω της οποίας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους σχετικά με την απώλεια του πορτοφολιού του.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, έδειχνε έτοιμος ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας, ωστόσο λίγο πριν φτάσει στο γήπεδο κατάλαβε ότι δεν έχει το πορτοφόλι του.

Μέσω των Instagram stories που έκανε, ενημέρωσε τους ακόλουθούς και παρακάλεσε όποιον τον βρει να επικοινωνήσει μαζί του:

«Τέλεια! Από τη βροχή, μου έπεσε και το πορτοφόλι στο δρόμο. Αν υπάρχει κάποιος καλός Θεός και το βρει κάποιος, να μου στείλει, όχι τίποτα άλλο για να μην τρέχω και κάνω από την αρχή ταυτότητες και τέτοια».

Παρ’ όλα αυτά, η περιπέτειά του είχε σύντομο τέλος, καθώς σε επόμενη ανάρτηση ενημερώνει ότι το πορτοφόλι βρέθηκε: «Το παίρνω πίσω, μόλις με πήραν τηλέφωνο. Το βρήκαν! Ένας άνθρωπος να είναι καλά! Δεν θα πω το όνομά του, μπορεί να μην θέλει. Αλλά τελικά υπάρχουν φουλ καλοί άνθρωποι».