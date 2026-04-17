Ο Eminem είχε γίνει πρόσφατα για πρώτη φορά παππούς από την άλλη του κόρη Hailie Jade Scott.

Η κόρη του Eminem, Alaina Scott, έγινε μαμά και ο διάσημος ράπερ απέκτησε ένα ακόμα εγγόνι.

Η μεγαλύτερη κόρη του ράπερ, η 32χρονη Alaina γέννησε το πρώτο της μωρό, την Scottie Marie, την Τρίτη 14 Απριλίου. Ο σύζυγός της Matt Moeller, μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα μέσω Instagram την Πέμπτη 16 Απριλίου. Η Scott ανάρτησε τις πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου της, το οποίο ήταν ντυμένο με ένα πλεκτό ολόσωμο φορμάκι με το όνομά της.

«Η καρδιά μου έχει βγει από το σώμα μου. Είναι τα πάντα για μένα και ακόμα περισσότερα. Η Scottie Marie Moeller γεννήθηκε στις 14/4/26. Καλώς ήρθες στον κόσμο γλυκιά μου αγάπη» έγραψε στη λεζάντα, συστήνοντας τη μικρή της στον κόσμο. «Scottie, προς τιμήν των «αδελφών μου Scott». Των γυναικών που έδωσαν τόσο πολύ νόημα στο όνομα και στη ζωή μου. Μακάρι τώρα να της δώσει και δικό της νόημα και να ξέρει πάντα πόσο την αγαπά η μαμά και ο μπαμπάς και οι θείες της».

Η κόρη του Eminem ευχαρίστησε και τον σύζυγό της στο μήνυμα γράφοντας «Σε ευχαριστώ που μου έδωσες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Σ' αγαπώ ατελείωτα.»

Η Scott ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι περίμενε το πρώτο της μωρό με τον Moeller στο Instagram τον Οκτώβριο του 2025. Στην ανάρτηση, αυτή και ο σύζυγός της φαίνονται να στέκονται έξω σε ένα χωράφι και να κρατούν ένα λευκό φορμάκι που έγραφε «Baby Moeller» και «Έρχεται το 2026».

Άλλες φωτογραφίες της σειράς περιλάμβαναν φωτογραφίες της να λέει στον Moeller ότι ήταν έγκυος, συνοδεύοντάς τον με δεμένα μάτια μέσα στο σπίτι που χτίζουν. Μόλις έβγαλε το μαντήλι του, είδε τη γυναίκα του να κρατάει ένα κουτί με ένα τεστ εγκυμοσύνης και χρυσά γράμματα από μπαλόνια που έγραφαν «Baby M».

