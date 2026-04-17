Τι δείχνει η φορολογική δήλωση του Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ακόμα βγάζει κάποια χρήματα από τη σύντομη καριέρα του ως ράπερ, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωσή του. Όμως, η ραγδαία άνοδος του στην πολιτική δεν αύξησε ιδιαίτερα αυτά τα έσοδα του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Πέρυσι, ο 34χρονος Δημοκρατικός έβγαλε 1.643 δολ. από δικαιώματα για τα τραγούδια του, ποσό ελαφρώς αυξημένο από τα 1.267 δολάρια που εισέπραξε το 2024, δείχνουν οι φορολογικές δηλώσεις.

Ο Μαμντάνι, που ράπαερ ως Young Cardamom και Mr Cardamom αστειεύτηκε ότι οι Νεοϋορκέζοι θα πρέπει να μπουν στο Spotify αν θέλουν να ενισχύσουν τα έσοδά του. «Πολλοί λένε ότι ακούνε. Δεν ακούνε», πρόσθεσε. Η ενασχόληση του Μαμντάνι με τη ραπ ξεκίνησε στο λύκειο και μετά τα 20 του κυκλοφόρησε διάφορα τραγούδια.

Η φορολογική δήλωση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων του πέρυσι- 131.296 δολάρια- προήλθαν από τον μισθό που έπαιρνε ως μέλος της συνέλευσης της Νέας Υόρκης. Η σύζυγός του έβγαλε άλλα 10.010 δολάρια από τη γραφιστική. Συνολικά δήλωσαν κοινό εισόδημα 145.000 δολαρίων. Ως δήμαρχος, ο Μαμντάνι φέτος αναμένεται να βγάλει 258.750 δολάρια από τον μισθό του.

Πηγή: Guardian