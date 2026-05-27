Ο Ζοχράν Μαμντάνι δεν χάνει την ευκαιρία να δείξει την αγάπη του για την Άρσεναλ. Έτσι, εμφανίστηκε με παραδοσιακό ένδυμα- φανέλα της αγγλικής ομάδας με αφορμή μουσουλμανική γιορτή.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης φόρεσε αυτό το πρωτότυπο παραδοσιακό ένδυμα με αφορμή το Ιντ αλ-αντχά ή γιορτή των θυσιών. Ίσως ακόμα γιορτάζει το πρώτο πρωτάθλημα της Άρσεναλ έπειτα από 22 χρόνια, ή προετοιμάζεται για τον τελικό του Champions League το Σάββατο (30/6), όταν η αγαπημένη του ομάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Παρί Σεν Ζερμέν.
Ο Μαμντάνι χαμογελαστός, πήγε ντυμένος έτσι σε προσευχή με άλλους πιστούς.
{https://www.instagram.com/reel/DY2UMbUDE8F/}
«Το Ιντ αλ-αντχά μας θυμίζει ότι η θυσία δεν είναι βάρος. Είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας ως μέρος κάτι μεγαλύτερου. Να απλώσουμε ένα χέρι βοήθειας σε εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο», έγραψε σε ανάρτηση.
Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και υπογράμμισε πως αυτό αποτελεί τιμή του, ενώ πρόσθεσε: «Είμαι αποφασισμένος να ηγηθώ με αλληλεγγύη».
{https://www.instagram.com/p/DY2JQSNEXle/?img_index=1}