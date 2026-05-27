Το Μεξικό και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα στην πόλη του Μεξικού τις επίσημες διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA) οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την πίεση των απειλών επιβολής δασμών από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο Οικονομίας του Μεξικού ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου πως πρόκειται για «έναν πρώτο επίσημο κύκλο διαπραγματεύσεων για την προετοιμασία της κοινής αναθεώρησης της συμφωνίας», στην οποία συμμετέχει επίσης ο Καναδάς.

Η USMCA επανεξετάζεται κάθε έξι χρόνια. Αυτή η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας για τη μεξικανική οικονομία, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον βασικό εμπορικό εταίρο και προορισμό του 80% και πλέον των εξαγωγών της.

Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή, 29/05.

«Τα μέρη όρισαν τα επόμενα βήματα για να εμβαθύνουν τις συζητήσεις, με στόχο να καταγράψουν απτά αποτελέσματα προς όφελος της περιοχής», προστίθεται στο δελτίο Τύπου.

«Το Μεξικό και οι ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τη διμερή συνεργασία προς όφελος μιας Βόρειας Αμερικής πιο ενοποιημένης, πιο δυναμικής και πιο ισχυρής», τονίζει το μεξικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα επίσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, στην Ουάσινγκτον και την πόλη του Μεξικού, αντίστοιχα.