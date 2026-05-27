Ισχυρή εκκίνηση για το 2026 κατέγραψε η Cenergy Holdings, με τον όμιλο να εμφανίζει άλμα 81% στα καθαρά κέρδη κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενισχυμένος από την αυξημένη συμμετοχή έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για ενεργειακές υποδομές.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 74,1 εκατ. ευρώ, έναντι 41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 72% και ανήλθαν σε 93,4 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 5%, φτάνοντας τα 511 εκατ. ευρώ, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τα υπεράκτια ενεργειακά έργα στον κλάδο καλωδίων.

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου συνέχισε την ανοδική της πορεία, καθώς το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 100,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 33% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο ιστορικά υψηλό 19,7%. Η διοίκηση αποδίδει τη βελτίωση τόσο στο ευνοϊκό μείγμα έργων όσο και στην αυξημένη συνεισφορά των υποθαλάσσιων καλωδίων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στα περίπου 3,3 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, εξασφαλίζοντας σημαντική ορατότητα για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου. Στο διάστημα αυτό, η Hellenic Cables και η Σωληνουργεία Κορίνθου εξασφάλισαν νέες συμβάσεις, μεταξύ των οποίων συμφωνία-πλαίσιο με την ολλανδική Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς και έργο υποθαλάσσιων καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο BC-Wind στην Πολωνία.

Παράλληλα, η Cenergy επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Η κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής χερσαίων καλωδίων στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ ολοκληρώθηκε και η εξαγορά μονάδας παραγωγής σωλήνων χάλυβα LSAW στο Hartlepool του Ηνωμένου Βασιλείου, έναντι 10 εκατ. λιρών, κίνηση που ενισχύει τη διεθνή παρουσία και τη δυναμικότητα του ομίλου σε ενεργειακές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξης Αλεξίου, χαρακτήρισε το πρώτο τρίμηνο «ισχυρή επιβεβαίωση της συνεπούς και πειθαρχημένης εκτέλεσης ενεργειακών έργων», σημειώνοντας ότι η αυξημένη ζήτηση για εξηλεκτρισμό, ενεργειακή ασφάλεια και ενίσχυση των δικτύων συνεχίζει να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Όπως τόνισε, ο όμιλος διαθέτει πλέον αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη ώστε να αξιοποιήσει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στις αγορές ενέργειας και υποδομών.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε το guidance για το 2026, εκτιμώντας ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA θα διαμορφωθεί μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ομαλής εκτέλεσης των έργων και διατήρησης της ισχυρής ζήτησης στις βασικές αγορές δραστηριοποίησης του ομίλου.