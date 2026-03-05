Βασικούς καταλύτες για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της εταιρείας αποτελούν το ιδιαίτερα υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων, που ανέρχεται σε 3,48 δισ. ευρώ, καθώς και η ισχυρή διεθνής ζήτηση τόσο στον κλάδο των καλωδίων όσο και σε εκείνον των χαλύβδινων σωλήνων.

Την έντονη αισιοδοξία της για την πορεία της Cenergy Holdings τόσο για τη φετινή χρονιά όσο και για τα επόμενα χρόνια εξέφρασε η διοίκηση του ομίλου κατά τη διάρκεια του σημερινού conference call με τους αναλυτές. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Αλέξανδρος Μπένος και οι γενικοί διευθυντές των θυγατρικών Ελληνικά Καλώδια και Σωληνουργεία Κορίνθου, Κωνσταντίνος Σαββάκης και Ηλίας Μπεκίρος αντίστοιχα, παρουσιάζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης και τα βασικά επενδυτικά σχέδια του ομίλου.

Βασικούς καταλύτες για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της εταιρείας αποτελούν το ιδιαίτερα υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων, που ανέρχεται σε 3,48 δισ. ευρώ, καθώς και η ισχυρή διεθνής ζήτηση τόσο στον κλάδο των καλωδίων όσο και σε εκείνον των χαλύβδινων σωλήνων. Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος θα καταγράψει ακόμη καλύτερες οικονομικές επιδόσεις μέσα στο 2026, ενώ ταυτόχρονα σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αναμένεται να προκύψει τα επόμενα χρόνια. Η ενίσχυση αυτή θα προέλθει τόσο από το νέο εργοστάσιο παραγωγής χερσαίων καλωδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη νεοαποκτηθείσα μονάδα παραγωγής σωλήνων χάλυβα στη Μεγάλη Βρετανία.

Για τη φετινή οικονομική χρήση, η Cenergy αναμένει προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ, επίδοση που, εφόσον επιτευχθεί, θα σηματοδοτήσει την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου που είχε τεθεί για το 2027 έναν χρόνο νωρίτερα.

Στον κλάδο των καλωδίων, οι μονάδες παραγωγής της Κορίνθου, που εξειδικεύεται στα υποβρύχια καλώδια, και της Βοιωτίας, που παράγει χερσαία καλώδια, λειτουργούν ήδη στο 100% της παραγωγικής τους δυναμικότητας, εμφανίζοντας μάλιστα βελτιωμένη αποδοτικότητα χάρη στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, περιορισμένη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας αναμένεται εντός του 2026 μέσω των επενδύσεων στη Θήβα, οι οποίες βρίσκονται σχεδόν στο στάδιο της ολοκλήρωσης, καθώς και στον Ελεώνα Βοιωτίας, όπου η νέα μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο νέο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ. Η μονάδα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το δεύτερο εξάμηνο του 2027, να αυξήσει σταδιακά τους ρυθμούς παραγωγής μέσα στο 2028 και να φτάσει σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα έως το τέλος της ίδιας χρονιάς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, σε ένα έτος πλήρους λειτουργίας το εργοστάσιο μπορεί να αποφέρει έσοδα περίπου 250 εκατ. δολαρίων, με τη ζήτηση στην αμερικανική αγορά να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Στον τομέα των χαλύβδινων σωλήνων, τα Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς παρά τις επιδόσεις-ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων αυξήθηκε περαιτέρω. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια την παραγωγική της δυναμικότητα, υλοποιώντας επενδύσεις που συμβάλλουν και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου προστίθεται και η πρόσφατη εξαγορά μονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW) στο Hartlepool της Αγγλίας, έναντι 10 εκατ. βρετανικών λιρών. Η συμφωνία αφορά την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου και όχι εταιρείας. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα των Σωληνουργείων Κορίνθου τα επόμενα χρόνια, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις για την επανεκκίνηση της λειτουργίας της μονάδας. Το εργοστάσιο θα δώσει τη δυνατότητα στον όμιλο να διεκδικήσει έργα σε γειτονικές αγορές, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει την εκτέλεση συμβολαίων που αναλαμβάνει ο όμιλος διεθνώς.