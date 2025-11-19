Στο τρίτο τρίμηνο, η Cenergy εκτέλεσε αποτελεσματικά τα ενεργειακά έργα, καταγράφοντας πωλήσεις 524 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το 2024.

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας και αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρήσης ανακοίνωσε η Cenergy Holdings, δημοσιοποιώντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 9μηνο του 2025. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,55 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την εταιρεία να διατηρεί υψηλή απόδοση και στους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 35% και διαμορφώθηκε σε 261 εκατ. ευρώ, με τα λειτουργικά περιθώρια να παραμένουν γύρω στο 17%, ενώ τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν άλμα 47% φτάνοντας τα 148 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,70 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 32%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε σταθερό στα 3,3 δισ. ευρώ, προσφέροντας ισχυρή ορατότητα για τα επόμενα τρίμηνα.

Στο τρίτο τρίμηνο, η Cenergy εκτέλεσε αποτελεσματικά τα ενεργειακά έργα, καταγράφοντας πωλήσεις 524 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το 2024. Το ευνοϊκό μίγμα έργων και η υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησαν σε αναπροσαρμοσμένο EBITDA 90 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξης Αλεξίου, επισήμανε ότι η πορεία των πρώτων εννέα μηνών του έτους «αποτυπώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου», τονίζοντας ότι οι παγκόσμιες τάσεις στον εξηλεκτρισμό και την ενεργειακή μετάβαση ενισχύουν τη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας. Υπογράμμισε επίσης τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε καινοτομία και παραγωγική ικανότητα, καθώς και τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη προοπτική του Ομίλου.

Ο τομέας καλωδίων συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με σημαντικές παραδόσεις υπεράκτιων και χερσαίων καλωδίων σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα, όπως τα East Anglia 3 και DolWin Kappa, ενώ προχώρησε και η παραγωγή για έργα σε Πολωνία, Γαλλία και Γερμανία. Νέες συμβάσεις, όπως η προμήθεια 165 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων 66kV για το East Anglia 2 και η διασύνδεση Ηγουμενίτσας–Κέρκυρας για τον ΑΔΜΗΕ, ενίσχυσαν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο.

Παράλληλα, ο τομέας σωλήνων χάλυβα της Σωληνουργείας Κορίνθου διατήρησε την ανοδική του πορεία, επωφελούμενος από τη λειτουργία της νέας μονάδας CWC στη Θίσβη και από έργα σε ΗΠΑ, Ιταλία και Ισραήλ. Σημαντικά έργα όπως τα Neptun Deep και NEP CCS προχώρησαν κανονικά, ενώ νέα σύμβαση για σωλήνες πιστοποιημένους για μεταφορά υδρογόνου ενισχύει τη θέση της εταιρείας στη μετάβαση προς «πράσινες» υποδομές.

Η διοίκηση αναβάθμισε το guidance για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του 2025 στα 335–350 εκατ. ευρώ, από 310–340 εκατ. ευρώ προηγουμένως, επικαλούμενη τη σταθερή κερδοφορία, την καλή εκτέλεση έργων και την ανθεκτικότητα απέναντι σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Οι προβλέψεις βασίζονται στην ομαλή πρόοδο των ενεργειακών έργων, στη μη εμφάνιση σημαντικών αρνητικών εξελίξεων στο διεθνές εμπόριο και σε περιορισμένες επιπτώσεις από γεωπολιτικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η θετική δυναμική θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς η ζήτηση για ενεργειακές υποδομές παραμένει ισχυρή και το υψηλό ανεκτέλεστο παραγγελιών προσφέρει σημαντικό απόθεμα ανάπτυξης.