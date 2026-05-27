Ο Νεϊμάρ δεν αναμένεται να παίξει στα φιλικά πριν από το Μουντιάλ 2026.

Μπορεί ο Νεϊμάρ να έχει μια αξιοζήλευτη συλλογή αυτοκινήτων και μηχανών, αλλά προτίμησε κάτι πιο εντυπωσιακό για να πάει στην προετοιμασία της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026: ένα ελικόπτερο.

Ο 34χρονος έκανε εντυπωσιακή άφιξη στο «Granja Comary», με ελικόπτερο, όπου η «σελεσάο» έχει μπει σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

{https://x.com/433/status/2059656849134129432}

{https://x.com/BrasilEdition/status/2059656965769343367}

Ο Κάρλος Αντσελότι υποδέχθηκε τον Νεϊμάρ με μια αγκαλιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/BrasilEdition/status/2059666869091545370}

Μετά τη συμπερίληψή του στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026, ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στη γάμπα του δεξιού ποδιού του, με συνέπεια να χάσει τα τελευταία τρία ματς της Σάντος. Όταν τον ρώτησαν την Τρίτη αν αυτό θα είναι πρόβλημα ενόψει του μεγάλου ραντεβού διερωτήθηκε «Ποιο πρόβλημα;».

Παρά την αισιοδοξία του, το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Βραζιλίας έχει ετοιμάσει ειδικό πρόγραμμα για τον Νεϊμάρ. Η φλεγμονή στη γάμπα δεν είναι μικρή και η επάνοδός του μπορεί να αργήσει περισσότερο από ό,τι εκτιμήθηκε αρχικά από τη Σάντος, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Για αυτό, θεωρείται απίθανο ο 34χρονος να είναι έτοιμος για να παίξει στα φιλικά κόντρα στον Παναμά (31/5) και την Αίγυπτο (5/6). Το πρώτο ματς της της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026 είναι με το Μαρόκο, στις 13 Ιουνίου. Ο Νεϊμάρ, κορυφαίος σκόρερ της «σελεσάο» με 79 γκολ, δεν έχει παίξει με την εθνική μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Οκτώβριο του 2023.