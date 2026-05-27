Το άγαλμα του Μέσι θα μετακινηθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Ένα τεράστιο άγαλμα του Λιονέλ Μέσι, που τοποθετήθηκε πέρυσι στην Καλκούτα, θα μετακινηθεί καθώς κρίθηκε μη ασφαλές, επειδή διαπιστώθηκε ότι το κουνάει ο αέρας.

Το ύψους 21 μέτρων γλυπτό ανεγέρθη τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια περιοδείας του Μέσι στην Ινδία. Έπειτα από παράπονα κατοίκων, μηχανικοί του υπουργείου Δημοσίων έργων επιθεώρησαν το άγαλμα την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Μετά την επιθεώρηση, δόθηκε εντολή να γίνει αμέσως μετεγκατάσταση του αγάλματος, αφού κρίθηκε ότι είναι μη ασφαλές και διαπιστώθηκε ότι το κουνά ο αέρας, δήλωσε ο Σαραντουάτ Μουκερτζέε, βουλευτής της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης.

Όμως, η μετακίνηση του αγάλματος είναι κάτι που εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα πραγματοποιείται, υπογράμμισε ο ίδιος, εξαιτίας του γεγονότος ότι το γλυπτό είναι δίπλα σε πολυσύχναστο δρόμο και κοντά στο μετρό. Ωστόσο, οι αρχές σχεδιάζουν να «το απομακρύνουν με την πρώτη ευκαιρία».

Μέχρι να γίνει αυτό, τοποθετήθηκαν σχοινιά στο άγαλμα, ώστε να το συγκρατούν, ενώ μπήκαν και κάγκελα, ώστε να μην το πλησιάζει ο κόσμος. Τώρα, εξετάζονται εναλλακτικά σημεία για τη μεταφορά του αγάλματος, η συναρμολόγηση του οποίου απαίτησε 27 ημέρες και συνεργείο 45 ατόμων.

Πηγή: BBC