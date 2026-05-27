Παρά τους δασμούς και τις πολιτικές πιέσεις, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να εξαρτάται βαθιά από κινεζικά εξαρτήματα, τεχνολογία και πρώτες ύλες.

Τι αποκαλύπτει τελικά στην πράξη αυτό; Μα πόσο δύσκολη είναι πλέον η απεξάρτηση από την κινεζική βιομηχανική κυριαρχία. Και ακόμη οι Αμερικανοί δεν έχουν δει τίποτα...

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια ολοένα πιο έντονη οικονομική και τεχνολογική σύγκρουση, με την αυτοκινητοβιομηχανία να βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει δραστικά την κινεζική επιρροή στην αμερικανική αγορά, επιβάλλοντας αυξημένους δασμούς, νέους περιορισμούς και αυστηρότερους κανόνες για τεχνολογίες κινεζικής προέλευσης. Ωστόσο, πίσω από τη σκληρή πολιτική ρητορική, η πραγματικότητα της παγκόσμιας παραγωγής αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη.

Μπορεί τα κινεζικά αυτοκίνητα να παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένα από τις ΗΠΑ λόγω εμπορικών φραγμών και πολιτικών πιέσεων, όμως η ίδια η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να στηρίζεται σε τεράστιο βαθμό στην κινεζική παραγωγική μηχανή.

Από ηλεκτρονικά κυκλώματα, αισθητήρες και καλωδιώσεις μέχρι αερόσακους, μπαταρίες και εξελιγμένα λογισμικά συστήματα, ένα μεγάλο ποσοστό των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα στα αυτοκίνητα αμερικανικών, ευρωπαϊκών και ιαπωνικών εταιρειών προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την Κίνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εξάρτηση αυτή δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου μετέφεραν μεγάλο μέρος της παραγωγής και της εφοδιαστικής τους αλυσίδας στην Ασία, αναζητώντας χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη βιομηχανική ευελιξία.

Η Κίνα εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συγκυρία επενδύοντας επιθετικά σε εργοστάσια, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εξειδικευμένη βιομηχανική τεχνογνωσία. Σήμερα, πολλές κινεζικές εταιρείες δεν λειτουργούν πλέον ως απλοί κατασκευαστές χαμηλού κόστους, αλλά ως κομβικοί τεχνολογικοί παίκτες με καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα έχει ήδη αποκτήσει κυρίαρχη θέση στην παραγωγή μπαταριών, στην επεξεργασία σπάνιων γαιών και στον έλεγχο κρίσιμων υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αυτοκίνητα που συναρμολογούνται επί αμερικανικού εδάφους εξακολουθούν να βασίζονται σε κινεζικές αλυσίδες παραγωγής και προμήθειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να αλλάξει αυτή την ισορροπία μέσω επιδοτήσεων και κινήτρων για εγχώρια παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς σε λογισμικά και συνδεδεμένες τεχνολογίες κινεζικής προέλευσης, επικαλούμενη κινδύνους κυβερνοασφάλειας και συλλογής δεδομένων.

Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο μιας απότομης αποκοπής από την Κίνα.

Πολλοί προμηθευτές προειδοποιούν ότι μια βίαιη αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις εξαρτημάτων, καθυστερήσεις στην παραγωγή και σημαντικές αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές.

Η δημιουργία νέων βιομηχανικών υποδομών και εναλλακτικών προμηθευτικών δικτύων απαιτεί χρόνο, τεράστιες επενδύσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Το μεγαλύτερο παράδοξο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν σήμερα να περιορίσουν μια εξάρτηση που η ίδια η παγκοσμιοποίηση της βιομηχανίας βοήθησε να δημιουργηθεί.

Και όσο η αυτοκινητοβιομηχανία περνά σε μια εποχή πλήρους ψηφιοποίησης και ηλεκτροκίνησης, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αποκοπεί από την κινεζική τεχνογνωσία και παραγωγική ισχύ.

Στην πράξη, η Κίνα μπορεί να μην κυριαρχεί ακόμη στους αμερικανικούς δρόμους με δικά της αυτοκίνητα, όμως βρίσκεται ήδη βαθιά μέσα σχεδόν σε κάθε όχημα που κυκλοφορεί εκεί.