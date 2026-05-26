Το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο στην ιστορία της πολυτελούς ιταλικής μάρκας - Φθάνει τα 96 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα - Πόσο κοστίζει.

Η κατασκευάστρια πολυτελών σπορ αυτοκινήτων Ferrari παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Luce, αξίας 640.000 δολαρίων.

Το νέο μοντέλο απομακρύνεται από την κλασική εμφάνιση της Ferrari, καθώς είναι το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο στην ιστορία της ιταλικής μάρκας, σχεδιασμένο σε συνεργασία με το πρακτορείο LoveFrom που ίδρυσε ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Ιβ.

Οι αντιδράσεις στα social media μετά την παρουσίαση του Luce ήταν ανάμεικτες: από το «κατευθείαν για τα σκουπίδια» μέχρι το «απόλυτο αριστούργημα σχεδιασμού».

Ένας χρήστης έγραψε στον λογαριασμό του στο X: «Η Ferrari μόλις κατέστρεψε το brand της όπως έκανε και η Jaguar. Αυτό πάει κατευθείαν για παλιοσίδερα».

«Τι συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές πολυτελείς αυτοκινητοβιομηχανίες; Πρώτα η Jaguar και τώρα η Ferrari», ανέφερε άλλη ανάρτηση.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι αρνητικοί. Ένας έγραψε: «Απόλυτο μάθημα σχεδιασμού. Η Ferrari μόλις παρουσίασε το εκπληκτικό concept LUCE και αλλάζει τα δεδομένα».

Ανταγωνιστές των supercar, όπως η Lamborghini και η Porsche, έχουν περιορίσει τα σχέδιά τους για ηλεκτρικά οχήματα λόγω χαμηλής ζήτησης και έντονου ανταγωνισμού από κινεζικές εταιρείες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, δήλωσε στη Ρώμη ότι χρειάστηκαν πέντε χρόνια για την ανάπτυξη του Luce, που στα ιταλικά σημαίνει «φως».

Η Ferrari σκοπεύει να λανσάρει το ηλεκτρικό όχημα (EV), παρότι στο παρελθόν είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επιλέγοντας αντί αυτού την παραγωγή υβριδικών αυτοκινήτων που κινούνται τόσο με βενζίνη όσο και με ηλεκτρική ενέργεια.

Το Luce διαθέτει ηλεκτροκινητήρα κατασκευασμένο από τη Ferrari, σε κάθε τροχό, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να φτάνει τα 96 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται εσωτερικά, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να επισκευάζεται από την ίδια την Ferrari και στο μέλλον, προστατεύοντας έτσι τη μεταπωλητική αξία του Luce.

Η Ferrari είναι η πιο πολύτιμη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, ωστόσο η μετοχή της έχει υποχωρήσει περισσότερο από 25% τον τελευταίο χρόνο, ακολουθώντας τη γενικότερη πτώση στον χώρο των ειδών πολυτελείας, καθώς ο παγκόσμιος πληθωρισμός έχει επηρεάσει τη ζήτηση για ακριβά προϊόντα.

Με πληροφορίες από BBC