Με σταθερά, αλλά όχι πάντα προβλέψιμα βήματα, η αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση έχει πλέον αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών μοντέλων αυξάνονται σε ετήσια βάση, ωστόσο η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από έντονες διακυμάνσεις σε μηνιαίο επίπεδο, στοιχείο που αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

Συνολικά λοιπόν, το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων παρουσιάζει μικρή αλλά σαφή ενίσχυση, κινούμενο ανοδικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας των καταναλωτών, οι οποίοι αρχίζουν να βλέπουν την ηλεκτροκίνηση όχι ως μια εναλλακτική επιλογή περιορισμένης χρήσης, αλλά ως μια ρεαλιστική λύση για την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, η είσοδος περισσότερων μοντέλων στην αγορά, σε διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα τιμών, ενισχύει τη διαθεσιμότητα και διευρύνει το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιογενής σε όλα τα χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν μήνες όπου οι πωλήσεις σημειώνουν σημαντική άνοδο και άλλοι όπου καταγράφεται αισθητή υποχώρηση, γεγονός που υποδεικνύει ότι η ζήτηση επηρεάζεται έντονα από εξωγενείς παράγοντες.

Μεταξύ αυτών, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα προγράμματα επιδότησης, η διαθεσιμότητα των κονδυλίων, αλλά και η ταχύτητα εκταμίευσης των ενισχύσεων προς τους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές αναδεικνύει το περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης. Το ποσοστό διείσδυσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που σχετίζεται τόσο με το επίπεδο των υποδομών φόρτισης όσο και με τη συνολική αγοραστική δύναμη.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, η επέκταση του δικτύου φόρτισης εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρύτερη αποδοχή της ηλεκτροκίνησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παράλληλη ανάπτυξη των plug-in υβριδικών μοντέλων, τα οποία κινούνται με ταχύτερους ρυθμούς και λειτουργούν ως «γέφυρα» για πολλούς οδηγούς που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν πλήρως στην ηλεκτροκίνηση.

Η δυνατότητα συνδυασμού ηλεκτρικής οδήγησης με την ασφάλεια ενός θερμικού κινητήρα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε μια αγορά όπου οι υποδομές δεν έχουν ακόμη φτάσει σε επίπεδα πλήρους ωριμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική εικόνα παραπέμπει σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον περιθωριακή, αλλά δεν έχει ακόμη αποκτήσει τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει πιο ώριμες αγορές.

Η εξέλιξή της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση των κινήτρων, τη βελτίωση των υποδομών και τη διάθεση πιο προσιτών μοντέλων, που θα καταστήσουν την τεχνολογία αυτή εφικτή για ευρύτερα στρώματα καταναλωτών.