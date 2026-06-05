Δυο τα κενά στην κυβέρνηση, επιστρέφει ο Χατζηβασιλείου.

Ο ορισμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ, πάντως, θα έχει ως συνέπεια έναν μίνι ανασχηματισμό καθώς χηρεύει ήδη η θέση του Νίκου Ταγαρά.

Επιπλέον επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου ως υφυπουργός Εξωτερικών μετά την αρχειοθέτηση της περίπτωσής του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και λόγω απουσίας Καραμανλή από το ψηφοδέλτιο των Σερρών για πρώτη φορά από το 1974.

Η αντικατάσταση του Κυρανάκη πάντως από το υπουργείο αναμένεται να φέρει πανηγυρισμούς στους ταξιτζήδες, με τους οποίους προφανώς ο αντικαταστάτης του θα ξεκινήσει διάλογο. Εκλογές γαρ μπροστά μας!

Β.Σκ.