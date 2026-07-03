«Ο Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος επιλέγει με απόλυτη τοξικότητα να εκμεταλλευτεί πολιτικά», είπε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Ως «σοκαριστικές» χαρακτήρισε τις δηλώσεις του γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Κυρανάκη, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σε συνέντευξη του στο Action 24.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία επιλέγει την τοξικότητα αντί για την πολιτική συζήτηση». «Η ΝΔ σε μια τρομερά δυσάρεστη στιγμή, σε μια ανείπωτη τραγωδία, όταν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και αντί όλοι να σταθούμε πίσω από αυτό το γεγονός, να το καταγγείλουμε, να συλλυπηθούμε την οικογένεια, -ακόμα δεν έχει η γυναίκα αυτή κηδευτεί- και ο Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος επιλέγει με απόλυτη τοξικότητα να εκμεταλλευτεί πολιτικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Και αυτό συμβαίνει, όπως σημείωσε, με την «κάλυψη» του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη.

Συνέχισε λέγοντας ότι «όταν χάνεται τόσο άδοξα μια ανθρώπινη ζωή, δεν μπορούμε να συζητάμε αν καταγγέλλουμε αυτό το γεγονός, ή όχι. Είναι προφανές. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό που πρέπει όλοι να προστατεύουμε».

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«Θέλουμε διάλογο με την Τουρκία αλλά τα εθνικά μας δικαιώματα είναι απαράβατα»

Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου υποστήριξε ότι ήταν η κυβέρνησή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία προώθησε τις συμφωνίες με το Ισραήλ και με την Κύπρο, για την πόντιση του καλωδίου και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθ’ όλη την 5ετία.

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«Έκανε συγκεκριμένες ενέργειες εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα» είπε ο Μ. Χατζηγιαννάκης και πρόσθεσε: «Γιατί τώρα, εντάξει, να μιλάει η Νέα Δημοκρατία, να προσπαθεί να κάνει τον τουρκοφάγο η Νέα Δημοκρατία; Εμείς το 2019 σας θυμίζω, ήμασταν αυτοί, που ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις κυρώσεις ως κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, απέναντι στην Τουρκία. Πάντοτε η στάση μας απέναντι στην Τουρκία ήταν ότι θέλουμε να έχουμε διάλογο, αλλά τα εθνικά μας δικαιώματα είναι απαράβατα».

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«Η ΕΛΑΣ είναι κόμμα ανοιχτό στους δημοκρατικούς πολίτες»

«Το κόμμα είναι ανοιχτό όπως είναι όλα τα κόμματα. Είναι ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους πολίτες που θέλουν να τα αγκαλιάζουν και αυτό είναι το δικό μας, το δικό μας μέλημα. Πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τους. Πέρα από τις δεκάδες χιλιάδες που έχουν ήδη μπει στις τάξεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πώς θα πείσουμε και άλλους; Προφανώς είναι ανοιχτό. Αυτό που έχουμε πει είναι μόνο ένα. Δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση, μέχρι να γίνουν εκλογές να έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Άρα δεν μπορούν να γίνουν βουλευτές εν ενεργεία μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι σαφές αυτό, το έχει πει σε όλους τους τόνους».

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Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης υπενθύμισε τη διατυπωμένη θέση της ΕΛΑΣ, ότι «μπορούν να γίνουν μέλη, αλλά δεν υπάρχουν προκρατήσεις θέσεων. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει κάποιος και θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Είναι σαφές, το έχει πει σε όλους τους τόνους, ο Αλέξης Τσίπρας και πλέον το λένε και τα όργανά μας. Άρα σε αυτό είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν μια δημοκρατική αντίληψη από όλες τις πλευρές».

«Δεν τους ζητάμε ούτε ταυτότητες κομματικές, ούτε προϊστορία, μόνο να είναι δημοκρατικοί άνθρωποι. Να πιστεύουν σε αυτόν τον χώρο ότι μπορούμε να αλλάξουμε, να πιστεύουν και να είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μαζί μας».

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