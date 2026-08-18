Το ρεκόρ της Ζωής Λάσκαρη που παραμένει αξεπέραστο στα «κοντέρ» της Φίνος Φιλμ.

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, από την ημέρα που η Ζωή Λάσκαρη «έφυγε» από τη ζωή, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Με αφορμή την ημέρα, η εταιρεία παραγωγής της Φίνος Φιλμ, επέλεξε να τιμήσει τη σπουδαία ηθοποιό αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ξεχωριστό βίντεο – αφιέρωμα.

Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές της Ζωής Λάσκαρη και αξέχαστες στιγμές που χάρισε στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η Ζωή Λάσκαρη συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες της Φίνος Φιλμ, αριθμός που, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί ένα αξεπέραστο ρεκόρ για πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στη συνοδευτική λεζάντα αναφέρεται: «Με μια φινέτσα και λάμψη που φώτιζε κάθε πλάνο, η Ζωή Λάσκαρη χάρισε στον ελληνικό κινηματογράφο μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του. Υπήρξε η μοναδική μεγάλη πρωταγωνίστρια που συνεργάστηκε αποκλειστικά με την Φίνος Φιλμ, γυρίζοντας συνολικά 23 ταινίες – ένα ρεκόρ που παραμένει αξεπέραστο για πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Σήμερα, εννέα χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας, τη θυμόμαστε μέσα από ένα νοσταλγικό, ρομαντικό reel και μερικές από τις πιο φωτεινές στιγμές της μπροστά στον φακό της Φίνος Φιλμ».

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