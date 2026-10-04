Από το ποσοστό της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής θα εξαρτηθούν οι εξελίξεις - Όλα τα σενάρια.

Το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές δείχνει να απασχολεί αρκετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα αν κρίνουμε από την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στα «Νέα Σαββατοκύριακο» και τη συνάδελφο Μυρτώ Λιαλιούτη. Εξάλλου, το θέμα του σχηματισμού κυβέρνησης αποτέλεσε και το αντικείμενο των πρώτων δηλώσεων (οφ δη ρέκορντ συζήτηση) του Κωνσταντίνου Τασούλα μετά την εκλογή του με το συνάδελφο Αντώνη Καρακούση στο «Βήμα» το Νοέμβριο του 2025.

«Η εύρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει μακριά» ήταν η φράση-κλειδί του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας με νόημα πως «ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα». «Ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα» και απορρίπτει τους φόβους ότι μπορεί να τραβήξει χρονικά η διαδικασία των εντολών ή ότι θα εκδηλωθεί αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης.

«Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας… Αν πρυτανεύσει η ασυνεννοησία τότε κάποιος θα τη χρεωθεί και αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους… [Κατά συνέπεια] η εύρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει πολύ χρονικά... Έχω εμπιστοσύνη ότι οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Και ασφαλώς έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού να επιβάλει λύσεις και να υπερβαίνει κάθε τυχόν αδιέξοδο», είπε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ας επιχειρήσουμε να αποκρυπτογραφίσουμε τα όσα ενδιαφέροντα είπε -και- για το συγκεκριμένο θέμα:

-Τρίτες εκλογές δεν μπορεί να υπάρξουν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τις δεύτερες εκλογές θα επιδιώξει να δώσει λύση, εφόσον βεβαίως και σε αυτές -όπως όλα δείχνουν- δεν υπάρξει αυτοδυναμία. -Το μεγάλο ερώτημα είναι τόσο στις πρώτες όσο κυρίως στις δεύτερες κάλπες ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Λογικό είναι πως αν η ΝΔ λάβει στις εκλογές πάνω από 32% πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

-Αν το ποσοστό είναι κάτω από 30% πολύ δύσκολα πρωθυπουργός δεν θα είναι τρίτο πρόσωπο. Πρόσωπο που προφανώς θα προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο του πρώτου κόμματος.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» επιμένουν πως με ποσοστό κάτω από 28% είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις στο νυν κυβερνών κόμμα από το βράδυ της πρώτης κάλπης.

-«Γκρίζα ζώνη» αποτελεί το ενδεχόμενο το πρώτο κόμμα να έχει στις δεύτερες εκλογές ποσοστό μεταξύ 29% και 31%-32%.

-Σε μια τέτοια περίπτωση και εφόσον υπάρχει αδιέξοδο στις προσπάθειες για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια κυβέρνηση «ειδικού σκοπού» κατά το πρότυπο της κυβέρνησης Παπαδήμου.

Κυβέρνηση που θα έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να φέρει σε πέρας το εξάμηνο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Αν στο πρόσωπο δεν συμφωνήσουν τα κόμματα που θα στηρίξουν μια τέτοια κυβέρνηση ο ρόλος του Κωνσταντίνου Τασούλα ως Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί παρά να είναι ακόμα πιο καθοριστικός.

-Πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος Τασούλας προβληματίζεται για το θέμα και ακόμα πιο σωστά με μια ακόμα παρέμβασή του μέσω της εφημερίδας «Τα Νέα Σαββατοκύριακο» αυτή τη φορά, επιχειρεί να κάνει κοινωνό τον ελληνικό λαό ο οποίος όντως και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ «ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»

1. Επανένωση Γλυπτών Παρθενώνα και Επανένωση ΕΕ-Βρετανίας

Για πρώτη φορά η επανένωση των Γλυπτών αναβιβάζεται από την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό ζήτημα. Για πρώτη φορά συνδέεται η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα με την επανένωση της Βρετανίας με την Ευρώπη. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο ΠτΔ: «Καθώς κάποιου είδους επανένωση Ευρώπης-Βρετανίας είναι αναμενόμενη και ήδη σχεδιάζεται θα έλεγα πως η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια χειρονομία που η Βρετανία χρωστάει στην Ευρώπη, εξίσου όσο και στην Ελλάδα. Η Βρετανία χρωστάει την επανένωση των Γλυπτών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ταυτόχρονα.»

2. «Ο λαός υπερβαίνει κάθε τυχόν αδιέξοδο»

Υπογραμμίζει ότι «ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα» και απορρίπτει τους φόβους ότι μπορεί να τραβήξει χρονικά η διαδικασία των εντολών ή ότι θα εκδηλωθεί αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. «Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας… Αν πρυτανεύσει η ασυνεννοησία τότε κάποιος θα τη χρεωθεί και αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους… [Κατά συνέπεια] η εύρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει πολύ χρονικά... Έχω εμπιστοσύνη ότι οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Και ασφαλώς έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού να επιβάλει λύσεις και να υπερβαίνει κάθε τυχόν αδιέξοδο.»

3. Στήριξη στους ασθενέστερους

Τονίζει ότι: «στη σημερινή διεθνή συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών και ιδίως των ασθενέστερων, κάτι που ασφαλώς αποδέχονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις.»

4. Θωράκιση απέναντι στην ακροδεξιά

Ο κ. Τασούλας δεν ανησυχεί για την επιρροή της ακροδεξιάς στην Ελλάδα: «Ο ελληνικός λαός καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης έχει αποδείξει ότι διαρκώς ανανεώνει και διατηρεί σε επίπεδο υψηλό τη θωράκισή του απέναντι σε φαινόμενα και πρακτικές μίσους, σε νοοτροπίες και πολιτικές διχασμού και εκτροπής.»

5. Η τόλμη των συναινέσεων

Υποστηρίζει «συναινέσεις τολμηρές και ουσιώδεις» με παράλληλη «παύση των πολιτικών επενδύσεων στην πόλωση και στην τοξικότητα» ως την καλύτερη στρατηγική και συμπεριφορά για την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και την πρόοδο σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας και θεσμών.

6. Πατρίδα της Ελλάδας είναι η θάλασσα – Κίβδηλη η «Γαλάζια Πατρίδα» των Τούρκων

Υπενθυμίζει ότι πολιτική συνεννόησης με την Τουρκία ταυτόχρονα με την ολόπλευρη ενίσχυση της εθνικής άμυνας είναι η πάγια πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Καταγγέλλει ως «κίβδηλη» τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Ο ελληνικός λαός έχει πατρίδα του τη θάλασσα 40 αιώνες προτού ο τουρκικός λαός φτάσει από τα βάθη της Ασίας και εγκατασταθεί, ως νομαδικός λαός, στη χερσόνησο της Μικράς Ασίας. Η γαλανόλευκη εκφράζει αυτήν ακριβώς την μακραίωνη βιωματική σχέση μας με τη θάλασσα η οποία είναι ακατάλυτη. Συνιστώ στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία.»

7. «Εθνικοφροσύνη, διχασμός και αφροσύνη»

Αποδοκιμάζει τους «οργίλους και κήνσορες» που πρωτοστατούν σε «πλειοδοσία εθνικοφροσύνης». «Η φραστική και διχαστική «εθνικοφροσύνη» ταυτίστηκε με την αφροσύνη οδηγώντας σε διχασμούς και εθνικές ήττες, όπως το 1897. Η εθνική υπεροχή και οι νίκες, όπως άλλωστε έχει διδάξει η ελληνική ιστορία, για παράδειγμα στους Βαλκανικούς Πολέμους, χρειάζονται ψυχραιμία και σοβαρότητα, ομοψυχία και ενότητα, σχέδιο και δουλειά με ταυτόχρονη απομόνωση των θερμοκέφαλων και των κάθε λογής «υπνοθεραπευτών» που νομίζουν ότι με τα λόγια χτίζονται τα αλώνια και με τις βασκανίες πέφτουν οι Βερσαλλίες.»